Las finanzas de la ONU, en riesgo por las deudas de los países: EE.UU., el que más debe
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Varios mensajes alertan de la situación financiera de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la sitúan "al borde del colapso" o "en bancarrota". El propio secretario general, António Guterres, ha avisado de que hay países que no cumplen con sus obligaciones de pago a tiempo. Los últimos informes apuntan que Estados Unidos, el país que más aporta, debe más de 4.000 millones de euros. Analizamos cómo es el sistema de financiación de la ONU, en qué estado están sus cuentas y qué consecuencias tiene la falta de liquidez.
"Las Naciones Unidas están al borde del colapso. Se espera oficialmente que se queden sin dinero en unas 6 semanas después de que Donald Trump cortara toda la financiación de EE.UU. a la ONU", leemos en inglés en una publicación de X del 31 de mayo, compartida más de 10.000 veces.
Guterres pide a los países que cumplan con sus obligaciones de pago
El 30 de enero, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió del riesgo de "un colapso financiero inminente" en una carta dirigida a los estados miembros. Pidió a los países que cumplan "a tiempo con sus obligaciones de pago" o, de lo contrario, deberían revisarse "en profundidad las reglas financieras".
La misma conclusión alcanza un informe de la ONU sobre su situación financiera presentado ante la Asamblea General el 7 de mayo, según el cual "el saldo de caja actual solo es suficiente para cumplir con las obligaciones legales hasta mediados de agosto". Este texto indica que "los ingresos recaudados en 2025 fueron los más bajos de los últimos siete años", con "un nuevo récord de morosidad de 1.570 millones de dólares" (página 2), unos 1.352 millones de euros. El presupuesto de la ONU se ha reducido en 2026 un 15%. El 28 de mayo, el propio Guterres dijo que prevén reducir y eliminar empleos de alta dirección en los próximos dos años.
El reglamento de la ONU obliga a devolver a los países la parte del presupuesto no gastado en un año, como explica The Wall Street Journal. "Es difícil devolver el dinero porque no lo recibimos", dice Guterres. "Con las normas vigentes, la Organización se verá obligada a devolver aproximadamente 1.300 millones de dólares en 2027, correspondientes al presupuesto ordinario y las operaciones de mantenimiento de la paz, que no pudimos gastar por falta de fondos", advierte el último informe.
Trump retira a su país de varios organismos de la ONU
A 30 de abril de 2026, los estados deben a la ONU 2.798 millones de dólares del presupuesto regular (página 17) y otros 3.544 millones del presupuesto para financiar las misiones de paz (página 23). En total, son más de 6.000 millones en cuotas no pagadas, de los cuales más de 4.000 corresponden a Estados Unidos. 106 países ya han pagado su cuota de 2026, entre ellos España (página 16), pero 87 no lo han hecho.
"Nuestros problemas financieros se deben a que uno de los principales contribuyentes, Estados Unidos, no paga sus cuotas presupuestarias habituales", declaró el 27 de mayo el portavoz de la ONU, Farhan Haq, al diario digital estadounidense Politico.
Hay que recordar que Donald Trump retiró en enero a su país de más de 60 organizaciones internacionales, de las cuales 31 pertenecen a la ONU. La Casa Blanca dice que operan "en contra de los intereses nacionales" de Estados Unidos y que "desperdician" el dinero "en agencias ineficaces". Entre ellas está la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Nada más regresar al poder, Trump también ordenó la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, aún no han pagado los 260 millones de dólares que deben correspondientes a los años 2024 y 2025.
En paralelo a estas acciones, este mes de mayo, EE.UU. y las Naciones Unidas acordaron una partida de 1.800 millones para operaciones humanitarias, un apoyo que Guterres calificó como crucial para millones de personas afectadas por conflictos, hambre y desplazamiento en todo el mundo. La nueva asignación se suma a una contribución previa de 2.000 millones de dólares anunciada por Estados Unidos en diciembre, que según funcionarios de la ONU ayudó a estabilizar operaciones humanitarias en múltiples crisis cuando muchos programas corrían el riesgo de suspenderse.
¿Cómo se financia la ONU?
La Carta de las Naciones Unidas dice que "la Asamblea General examina y aprueba el presupuesto de la organización" y que los estados sufragan los gastos "en la proporción que determine la Asamblea General". Cada uno de los 193 países tienen que aportar en función de "su capacidad de pago".
Las cuotas se fijan cada tres años. Se actualizaron por última vez para el período 2025-2027. La tasa de contribución máxima es del 22%, que es lo que tiene que pagar Estados Unidos (pág. 4). A China le corresponde el 20% (pág. 3). El tercero, a gran distancia, es Japón, con el 6,9%. España paga el 1,895% (pág. 4).
Si un miembro de las Naciones Unidas acumula una deuda superior a dos años, pierde el voto en la Asamblea General. Actualmente, se encuentran en esta situación Afganistán, Venezuela, Bolivia y Santo Tomé y Príncipe, pero a estos dos últimos se les ha permitido el voto excepcionalmente porque la Asamblea ha concluido que sus demoras se deben a "circunstancias ajenas" a su voluntad.
China dispara sus aportaciones, pero paga tarde
Según The Wall Street Journal, Pekín ha recortado su deuda con la ONU. Han inyectado a finales de mayo 850 millones de dólares, pero aún hay 455 millones pendientes de pago.
El crecimiento de la economía china ha disparado el porcentaje que le corresponde pagar al gigante asiático a la ONU: en 2003 era el 2%, en la actualidad es el 20%. Pero desde 2022, China ha dejado de pagar sus cuotas en los primeros meses del año y a retener sus contribuciones hasta el final, lo cual se considera una forma de presión para promover sus prioridades políticas, según este medio económico estadounidense.
Las misiones de mantenimiento de la paz, en el aire
La ONU tiene 11 misiones activas para el mantenimiento de la paz: Sáhara Occidental, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Altos del Golán, Chipre, Kosovo, Líbano, Abyei (Sudán), Sudán del Sur, India-Pakistán y Oriente Medio.
En octubre de 2025, la ONU anunció una reducción del 25% sus operaciones en las misiones de mantenimiento de la paz. Lo achacaron directamente al "retraso o la falta de pago de las contribuciones obligatorias por parte de Estados Unidos y otros Estados Miembros". El embajador de Estados Unidos ante este organismo, Mike Waltz, defendió este recorte porque considera que las misiones son "ineficaces y costosas". De todas las operaciones desplegadas por la ONU, la que más sufre actualmente los impagos de los países es la UNMISS, encargada de mantener la paz en Sudán del Sur.
Los cinco países que componen el Consejo de Seguridad (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) tienen que pagar un porcentaje superior para mantenerlas "por su especial responsabilidad en el mantenimiento de la paz". Actualmente invierten más del 60% del presupuesto total. Al igual que con el presupuesto regular, Estados Unidos es el que más aporta (más de un 26%), pero también el que más debe, un 63% del total de las cuotas no pagadas (pág. 23).
Todo ello, mientras las Naciones Unidas se preparan para elegir al sustituto del portugués António Guterres, cuyo mandato finaliza en 2026 después de diez años al frente de esta organización internacional.