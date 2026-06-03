Las finanzas de la ONU, en riesgo por las deudas de los países: EE.UU., el que más debe

Varios mensajes alertan de la situación financiera de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la sitúan "al borde del colapso" o "en bancarrota". El propio secretario general, António Guterres, ha avisado de que hay países que no cumplen con sus obligaciones de pago a tiempo. Los últimos informes apuntan que Estados Unidos, el país que más aporta, debe más de 4.000 millones de euros. Analizamos cómo es el sistema de financiación de la ONU, en qué estado están sus cuentas y qué consecuencias tiene la falta de liquidez.

"Las Naciones Unidas están al borde del colapso. Se espera oficialmente que se queden sin dinero en unas 6 semanas después de que Donald Trump cortara toda la financiación de EE.UU. a la ONU", leemos en inglés en una publicación de X del 31 de mayo, compartida más de 10.000 veces.