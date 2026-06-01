Más de 8.277.000 contribuyentes han recibido ya su devolución por un importe de 5.710 millones

La Agencia Tributaria ha abonado la devolución a 8.277.000 contribuyentes por importe de 5.710 millones de euros en los dos primeros meses de la campaña de la Renta 2025. Según el Ministerio de Hacienda, se han pagado el 75,5% de las solicitudes de devolución y el 61% de los importes a devolver solicitados antes del inicio de la atención presencial en oficinas, que ha empezado el 1 de junio.

El ritmo de devoluciones abonadas ha crecido un 4,1% internanual, una cifra que evoluciona en línea con el de las propias solicitudes de devolución que presentan los contribuyentes, con un total de 10.966.000 (+3,9%).

Así, se han presentado 3.202.000 declaraciones con resultado a ingresar (+7,8%), teniendo en cuenta que si se domicilian no tienen la necesidad de realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña.

Más de 15.000.000 declaraciones en dos meses Desde que empezó la campaña hace dos meses, se han presentado 15.202.000 declaraciones, un 4,7% más que el año pasado, aunque este año la campaña comenzó seis días más tarde. La Agencia Tributaria ha empezado este lunes a atender en sus oficinas, una opción que se suma al canal online y telefónico. El plazo de presentación de la Renta 2025 finalizará el 30 de junio tanto para las declaraciones a ingresar como a devolver. No obstante, el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio. En esta campaña, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver será un 3,2% inferior, con 13.271 millones. En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, con un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025. Renta 2025: plazos, requisitos y cómo solicitar la devolución del IRPF para mutualistas

El servicio 'Renta Directa' crece un 145% respecto a 2024 Muchos contribuyentes han optado este año por el servicio Renta Directa, que ha crecido un 145% respecto a 2024. Esta opción está pensada para las declaraciones más sencillas que no requieren cambios con respecto al borrador de Renta Web que ofrece la Agencia Tributaria. Hasta la fecha, se han presentado más de 1.861.000 declaraciones por esta vía. Junto a la app y el plan de asistencia telefónica Le Llamamos se han presentado el 23% de todas las declaraciones presentadas hasta la fecha. ¿Cuándo hay que hacer la declaración de la renta 2025? Fechas clave y documentación necesaria