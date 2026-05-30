La salud cardiovascular de Trump es la de una persona 14 años más joven, asegura el médico de la Casa Blanca
- Trump, que cumplirá 80 años el 14 de junio, tiene una "edad cardíaca" de 65 años
- La evaluación médica describe al mandatario en un estado de salud "excelente" y cognitivamente pleno
Un informe médico divulgado por la Casa Blanca asegura que la salud cardiovascular del presidente, Donald Trump, equivale a la de una persona 14 años más joven.
Según el informe firmado por el doctor, Sean Barbabella, Trump tiene una "edad cardíaca" de 65 años, pese a que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio.
La evaluación médica describe al mandatario en un estado de salud "excelente" y cognitivamente pleno.
Los resultados del chequeo, realizado el 26 de mayo en el centro médico militar Walter Reed, destacan además una función cardíaca normal, sin evidencia de insuficiencia cardíaca ni otras afecciones cardiovasculares significativas.
El reporte también aborda los moratones visibles en las manos del presidente, que en los últimos meses han generado especulación pública y el médico ha atribuido a una combinación de frecuentes apretones de manos y al uso diario de aspirina como parte de un régimen preventivo cardiovascular, descartando que sean señal de un problema médico más grave.
Insuficiencia venosa crónica
La principal anomalía médica mencionada por el médico presidencial es una leve hinchazón en las piernas causada por insuficiencia venosa crónica, una condición considerada común y benigna en personas mayores de 70 años.
Además, el médico personal asegura que Trump obtuvo una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment (MoCA), mientras que los análisis de laboratorio y un ecocardiograma mostraron resultados dentro de los parámetros normales, según la evaluación difundida por la Casa Blanca.
Asimismo, el informe subraya la prolongada abstinencia del mandatario del alcohol y el tabaco, hábitos que Barbabella ha señalado entre los factores que favorecen su actual estado de salud.
El republicano pesa unas 224 libras (101,6 kilos) y mide 6 pies y 3 pulgadas (1,90 metros), de acuerdo con los detalles de la prueba.