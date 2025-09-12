Imágenes falsas alimentan los rumores de que Trump está gravemente enfermo
En las últimas semanas han circulado en redes sociales especulaciones sobre el estado de salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estos rumores se han visto alimentados por la difusión de dos imágenes del mandatario en las que se le ve con el rostro hinchado o con falta de pelo. Estas dos fotografías no son reales: una está manipulada y circula desde hace tres años y la otra ha sido generada con Inteligencia Artificial (IA).
Esta imagen difundida por la Oficina del Gobernador de California está editada
La Oficina de Prensa del Gobernador de California, Gavin Newsom, difundió en X una imagen de Trump con una gorra con el lema 'Make America Great Again', en la cual se ve al presidente con el rostro hinchado. La publicación se ha compartido 7.000 veces desde el 4 de septiembre.
Se trata de una fotografía editada. La propia oficina del gobernador Gavin Newsom, del Partido Demócrata, declaró al verificador estadounidense Snopes que la imagen no es real: "Claro que está editado, por eso es tan gracioso. Lo publicamos para que el mundo se ría del presidente de Estados Unidos, torpe y senil", manifestó Izzy Gordon, director de comunicación del gobernador.
En VerificaRTVE hemos comprobado, a través de una búsqueda inversa, que esta foto alterada circula en internet desde hace tres años. El origen se encuentra en esta fotografía original publicada por Associated Press el 29 de julio de 2022 (fotografía 6 del carrusel). La firma el fotógrafo de esta agencia Seth Wenig y corresponde al torneo de golf LIV Invitational Bedminster de ese año, en Nueva Jersey. En ambas fotografías se aprecian elementos coincidentes: la gorra, con el lema 'Make America Great Again', y el polo, con el logo 'Trump New York'. El gesto también es el mismo, pero en la fotografía manipulada el rostro de Trump aparece deformado, con la cara y los ojos hinchados.
Esta fotografía de Trump está generada con Inteligencia Artificial
Una publicación de X, compartida más de 2.000 veces desde el 1 septiembre, muestra una comparativa entre dos fotografías de Donald Trump: a la izquierda, con una gorra roja y el lema 'Make America Great Again', y, a la derecha, con otra gorra de color blanco con las siglas USA y una bandera estadounidense. En esta segunda foto, Trump aparece más envejecido y sin pelo en la parte de la cabeza que permite ver la gorra. En el mensaje que acompaña a las imágenes leemos: "¿Dónde está su cabello? Cuando Trump usa una gorra de béisbol, aún se puede ver su cabello (como en la foto de la izquierda). Sin embargo, en la foto más reciente, su cabello ha desaparecido, ni siquiera parece que tenga cejas. O no es él, o por alguna razón le afeitaron la cabeza. ¿Qué piensas?".
Esta fotografía es falsa, está hecha con IA. Dos herramientas de detección de imágenes creadas con Inteligencia Artificial detectan que la segunda imagen que comparte esta publicación está generada artificialmente con más de un 98% de probabilidad. En concreto, Hive Moderation da como resultado un 98,4% y SightEngine, un 99% de que esta imagen sea un 'deepfake'. Además, la fotografía alterada presenta algunos errores propios de los contenidos generados con IA: las letras 'USA' en la gorra y la bandera estadounidense muestran imperfecciones.
Una enfermedad real y una teoría conspirativa en redes sociales
El 17 de julio, la Casa Blanca informó de que Trump sufre una enfermedad en las venas. En los días previos, se le habían visto moratones en las manos e hinchazón en las piernas en apariciones públicas. Al someterse a un examen médico, se le diagnosticó una insuficiencia venosa crónica, una enfermedad que provoca que las piernas se hinchen porque las venas tienen dificultades para bombear sangre al corazón. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que se trata de una afección normal en personas mayores de 70 años y atribuyó los moratones en las manos a "daño en los tejidos causado por frecuentes apretones de manos" mientras tomaba aspirina.
Las imágenes editadas o creadas artificialmente de Trump se difunden en el contexto de las especulaciones sobre su estado de salud. A finales de agosto, circularon mensajes en redes sociales como X o TikTok que sembraban dudas sobre el bienestar del presidente estadounidense -el de más edad en la historia del país- coincidiendo con tres días sin agenda ni actos oficiales. Los rumores crecieron tras unas declaraciones del vicepresidente, J.D. Vance, en las que dijo estar preparado para asumir el cargo de presidente si ocurriera una tragedia aunque afirmó que Trump goza de una "salud increíblemente buena".
Trump reapareció el 2 de septiembre asegurando que se trataba de "noticias falsas" y que durante esos días estuvo activo en su red social, Truth Social: "Nunca me he sentido mejor en mi vida", escribió el día 31 de agosto. Medios estadounidenses publicaron imágenes del presidente jugando al golf durante ese fin de semana e informaron de los rumores difundidos en redes y del desmentido de la Casa Blanca sobre su estado de salud (1 y 2).
Desde entonces, Trump ha intensificado su agenda pública: ha anunciado el ataque de Estados Unidos a un barco cargado con droga en Venezuela, ha cambiado el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra y ha amenazado a la Unión Europea con nuevos aranceles.