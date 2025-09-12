Imágenes falsas alimentan los rumores de que Trump está gravemente enfermo

En las últimas semanas han circulado en redes sociales especulaciones sobre el estado de salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estos rumores se han visto alimentados por la difusión de dos imágenes del mandatario en las que se le ve con el rostro hinchado o con falta de pelo. Estas dos fotografías no son reales: una está manipulada y circula desde hace tres años y la otra ha sido generada con Inteligencia Artificial (IA).

Esta imagen difundida por la Oficina del Gobernador de California está editada La Oficina de Prensa del Gobernador de California, Gavin Newsom, difundió en X una imagen de Trump con una gorra con el lema 'Make America Great Again', en la cual se ve al presidente con el rostro hinchado. La publicación se ha compartido 7.000 veces desde el 4 de septiembre. Se trata de una fotografía editada. La propia oficina del gobernador Gavin Newsom, del Partido Demócrata, declaró al verificador estadounidense Snopes que la imagen no es real: "Claro que está editado, por eso es tan gracioso. Lo publicamos para que el mundo se ría del presidente de Estados Unidos, torpe y senil", manifestó Izzy Gordon, director de comunicación del gobernador. A la izquierda, la fotografía de Trump publicada por AP en 2022 y, a la derecha, la imagen manipulada VerificaRTVE En VerificaRTVE hemos comprobado, a través de una búsqueda inversa, que esta foto alterada circula en internet desde hace tres años. El origen se encuentra en esta fotografía original publicada por Associated Press el 29 de julio de 2022 (fotografía 6 del carrusel). La firma el fotógrafo de esta agencia Seth Wenig y corresponde al torneo de golf LIV Invitational Bedminster de ese año, en Nueva Jersey. En ambas fotografías se aprecian elementos coincidentes: la gorra, con el lema 'Make America Great Again', y el polo, con el logo 'Trump New York'. El gesto también es el mismo, pero en la fotografía manipulada el rostro de Trump aparece deformado, con la cara y los ojos hinchados.