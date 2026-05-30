Un juez federal ordena que se elimine el nombre de Trump del Centro Kennedy de Artes Escénicas de Washington

El juez federal Casey Cooper ha ordenado este viernes que se retire el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la fachada del Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas de Washington y ha dado un plazo de dos semanas para ello.

El magistrado ha señalado que la ley que creó el centro "deja absolutamente claro" que debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y que no puede llevar ningún otro nombre, basado en la "decisión unilateral" de la dirección de la institución, actualmente controlada por afines a Trump.

Tras este revés judicial, Trump ha anunciado que quiere confiar al Congreso la "responsabilidad de su funcionamiento, mantenimiento y gestión", según ha escrito en una publicación en su red social Truth Social.

El actual inquilino de la Casa Blanca rebautizó el pasado mes de diciembre el principal centro de artes escénicas del país al añadir su nombre a la institución, que pasó a llamarse Centro Donald Trump y John F. Kennedy de Artes Escénicas.