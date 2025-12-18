Trump renombra con su apellido el Centro Kennedy de Artes Escénicas de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rebautizado este jueves el Centro Kennedy de Washington, el principal centro de artes escénicas del país, al añadir su apellido a la institución. A partir de ahora, se denominará Centro Trump-Kennedy.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha anunciado en redes sociales que la junta directiva del Centro Kennedy, presidida por el propio Trump, ha decidido por unanimidad modificar el nombre del teatro, que homenajeaba al expresidente Kennedy, asesinado en 1963.

Según Leavitt, este cambio de nombre se debe por el empeño de Donald Trump de salvar la institución desde que tomara posesión el pasado mes de enero. "Felicidades al presidente Donald J. Trump y también al presidente Kennedy, porque será un equipo verdaderamente excepcional en el futuro", ha subrayado la portavoz.

El nombre original de esta institución fue regulado por una ley, por lo que este cambio debería ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos ostentan la mayoría.

No es la primera vez que el mandatario estadounidense ha sugerido modificar el nombre del Centro Kennedy, que visitó por última vez el pasado 5 de diciembre, cuando el edificio fue el lugar escogido para albergar el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, del que Estados Unidos es anfitrión junto con México y Canadá.

Tras su regreso al poder, Trump destituyó a la junta directiva del Centro Kennedy, la reemplazó con aliados fieles y se autoproclamó el presidente de la institución. Desde entonces, el líder republicano ha ordenado eliminar el contenido woke ("despierto", en inglés, término usado por activistas como sinónimo de "concienciado") y ha prometido una profunda renovación del teatro.

La toma de control del Centro Kennedy es uno de los cambios que ha introducido Trump para dejar huella en la capital estadounidense. En la última ceremonia de los Premios Kennedy, se autodenominó presentador de la gala y otorgó los galardones a Sylvester Stallone, Gloria Gaynor y Kiss, entre otros.

Trump también ha rebautizado con su nombre el Instituto de la Paz de Estados Unidos y ha iniciado una campaña de revisión de los contenidos del Instituto Smithsonian, que gestiona los grandes museos de la capital, para que se alineen con sus visiones ideológicas.