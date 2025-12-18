Trump renombra con su apellido el Centro Kennedy de Artes Escénicas de Washington
- El cambio ha sido aprobado por unanimidad en una junta ejecutiva presidida por el presidente estadounidense
- El líder republicano ha inaugurado un Paseo de la Fama con retratos presidenciales insultantes para Biden y Obama
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rebautizado este jueves el Centro Kennedy de Washington, el principal centro de artes escénicas del país, al añadir su apellido a la institución. A partir de ahora, se denominará Centro Trump-Kennedy.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha anunciado en redes sociales que la junta directiva del Centro Kennedy, presidida por el propio Trump, ha decidido por unanimidad modificar el nombre del teatro, que homenajeaba al expresidente Kennedy, asesinado en 1963.
Según Leavitt, este cambio de nombre se debe por el empeño de Donald Trump de salvar la institución desde que tomara posesión el pasado mes de enero. "Felicidades al presidente Donald J. Trump y también al presidente Kennedy, porque será un equipo verdaderamente excepcional en el futuro", ha subrayado la portavoz.
El nombre original de esta institución fue regulado por una ley, por lo que este cambio debería ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos ostentan la mayoría.
No es la primera vez que el mandatario estadounidense ha sugerido modificar el nombre del Centro Kennedy, que visitó por última vez el pasado 5 de diciembre, cuando el edificio fue el lugar escogido para albergar el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, del que Estados Unidos es anfitrión junto con México y Canadá.
Tras su regreso al poder, Trump destituyó a la junta directiva del Centro Kennedy, la reemplazó con aliados fieles y se autoproclamó el presidente de la institución. Desde entonces, el líder republicano ha ordenado eliminar el contenido woke ("despierto", en inglés, término usado por activistas como sinónimo de "concienciado") y ha prometido una profunda renovación del teatro.
La toma de control del Centro Kennedy es uno de los cambios que ha introducido Trump para dejar huella en la capital estadounidense. En la última ceremonia de los Premios Kennedy, se autodenominó presentador de la gala y otorgó los galardones a Sylvester Stallone, Gloria Gaynor y Kiss, entre otros.
Trump también ha rebautizado con su nombre el Instituto de la Paz de Estados Unidos y ha iniciado una campaña de revisión de los contenidos del Instituto Smithsonian, que gestiona los grandes museos de la capital, para que se alineen con sus visiones ideológicas.
Trump ridiculiza a Obama y Biden
El presidente estadounidense también ha colocado placas bajo los retratos de los expresidentes en el Paseo de la Fama Presidencial de la Casa Blanca, una galería de retratos instalada el pasado mes de septiembre en el Ala Oeste que, en el caso de los demócratas Joe Biden y Barack Obama, los critica y ridiculiza.
La inscripción dedicada a Joe Biden (2021-2025), quien ganó a Trump en las elecciones de 2020, reza que "el dormilón Joe Biden fue, de largo, el peor presidente en la historia de Estados Unidos". En vez de su rostro, aparece un bolígrafo automático, en alusión de que su antecesor no sabía lo que firmaba.
La placa de Barack Obama (2009-2017) describe al exmandatario demócrata como "una de las figuras más divisivas de la historia de Estados Unidos". La inscripción recoge su nombre completo, Barack Hussein Obama, una denominación que Trump ya ha utilizado para difundir teorías conspiranoicas sobre sus orígenes.
En cuanto a Bill Clinton (1993-2001), la placa reconoce su "excelente" gestión económica "a pesar de sus escándalos" y recuerda que su esposa, Hillary Clinton, perdió las elecciones frente a Trump en 2016.
Sobre Reagan (1981-1989), la inscripción le proclama como ganador de la guerra fría y un seguidor de Trump desde mucho antes que se presentara a las elecciones presidenciales por primera vez.
Además de este paseo, Donald Trump ha mandado construir en la Casa Blanca un gigantesco salón de baile y numerosas decoraciones doradas. También ha colgado retratos suyos, un evento que rompe con la costumbre de mostrar a un presidente estadounidense solo después de dejar el cargo.