Trump demanda a la BBC por difamación y pide hasta 10.000 millones de dólares como compensación
- La cadena omitió una sección en el discurso que dio antes del asalto al Capitolio de 2019 en la que llamaba a la protesta pacífica
- Los abogados de Trump afirman que la BBC le causó un daño reputacional y financiero abrumador
Donald Trump ha cumplido sus amenazas y ha demandado el lunes a la BBC por difamación por la edición de fragmentos de un discurso que hacían parecer que ordenó a sus partidarios asaltar el Capitolio de Estados Unidos.
De esta forma, el republicano, quien pide una compensación de 10.000 millones de dólares, abre un nuevo frente internacional en su lucha contra la cobertura mediática que considera "falsa" o "injusta".
Trump acusó a la cadena pública británica de difamarlo al unir fragmentos de un discurso del 6 de enero de 2021, incluyendo una sección donde instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio y otra donde dijo "luchar con uñas y dientes". La cadena omitió una sección en la que llamaba a la protesta pacífica.
La BBC se disculpó con Trump, admitió un error de juicio y reconoció que la edición dio la impresión errónea de que había hecho un llamado directo a la acción violenta. Sin embargo, afirmó que no existe base legal para demandar. La BBC se financia mediante una tarifa de licencia obligatoria para todos los televidentes, lo que, según abogados del Reino Unido, podría convertir cualquier pago a Trump en una carga política.
La crisis en la cadena provocó varias renuncias
Ante una de las mayores crisis en sus 103 años de historia, la conocida cadena ha declarado que no tiene planes de retransmitir el documental en ninguna de sus plataformas. La disputa sobre el clip, presentado en el programa de documentales Panorama de la BBC poco antes de las elecciones presidenciales de 2024, desató una crisis de relaciones públicas para la emisora, lo que provocó la renuncia de sus dos funcionarios de mayor rango.
Los abogados de Trump afirman que la BBC le causó un daño reputacional y financiero abrumador. El documental generó escrutinio tras la filtración de un memorando de la BBC realizado por un asesor externo de estándares, que generó inquietud sobre su edición, como parte de una investigación más amplia sobre sesgo político en la emisora pública.
El documental no se emitió en Estados Unidos. Trump podría haber demandado en Estados Unidos, ya que las demandas por difamación en Gran Bretaña deben presentarse dentro del año posterior a su publicación, un plazo que ya no existe para el episodio de Panorama.
Para superar las protecciones legales que otorga la Constitución estadounidense a la libertad de expresión y de prensa, Trump deberá demostrar no solo que la edición fue falsa y difamatoria, sino también que la BBC engañó deliberadamente a los espectadores o actuó con imprudencia. La emisora podría argumentar que el documental era sustancialmente veraz y que sus decisiones de edición no crearon una falsa impresión, según expertos legales.
También podría alegar que el programa no dañó la reputación de Trump. Otros medios de comunicación han llegado a acuerdos con Trump, como CBS y ABC, cuando Trump los demandó tras su victoria en las elecciones de noviembre de 2024. El inquilino de la Casa Blanca ha presentado demandas contra el New York Times, el Wall Street Journal y un periódico de Iowa, los cuales han negado haber actuado mal.
El ataque al Capitolio de EE. UU. en enero de 2021 tuvo como objetivo impedir que el Congreso certificara la victoria presidencial de Joe Biden sobre Trump en las elecciones estadounidenses de 2020.