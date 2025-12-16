Trump demanda a la BBC por difamación y pide hasta 10.000 millones de dólares como compensación

Donald Trump ha cumplido sus amenazas y ha demandado el lunes a la BBC por difamación por la edición de fragmentos de un discurso que hacían parecer que ordenó a sus partidarios asaltar el Capitolio de Estados Unidos.

De esta forma, el republicano, quien pide una compensación de 10.000 millones de dólares, abre un nuevo frente internacional en su lucha contra la cobertura mediática que considera "falsa" o "injusta".

Trump acusó a la cadena pública británica de difamarlo al unir fragmentos de un discurso del 6 de enero de 2021, incluyendo una sección donde instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio y otra donde dijo "luchar con uñas y dientes". La cadena omitió una sección en la que llamaba a la protesta pacífica.

La BBC se disculpó con Trump, admitió un error de juicio y reconoció que la edición dio la impresión errónea de que había hecho un llamado directo a la acción violenta. Sin embargo, afirmó que no existe base legal para demandar. La BBC se financia mediante una tarifa de licencia obligatoria para todos los televidentes, lo que, según abogados del Reino Unido, podría convertir cualquier pago a Trump en una carga política.