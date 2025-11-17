La BBC se defenderá ante cualquier demanda que interponga Trump al considerar que "no tiene argumentos"

La BBC se defenderá ante cualquier acción legal que Donald Trump interponga contra la cadena pública británica por el documental que supuestamente manipulaba uno de sus discursos, al considerar que el presidente estadounidense "no tiene argumentos" para emprender esa batalla, según ha expresado este lunes el presidente de la corporación, Samir Shah.

"Quiero ser muy claro: nuestra postura no ha cambiado. No hay fundamento alguno para una demanda por difamación y estamos decididos a defendernos", ha aseverado Shah en una nota al personal de la BBC.

Trump pide entre 1.000 y 5.000 millones de dólares El sábado, Trump aseguró que está dispuesto a demandar a la BBC por una cantidad de "entre 1.000 y 5.000 millones de dólares", pese a que la cadena había pedido el viernes disculpas por la edición del documental —que daba a entender que el presidente alentaba a una insurrección—, que consideró un "error de cálculo" por parte del programa 'Panorama' y prometió sacarlo de todas sus parrillas. Pero la cadena dejó claro que no pagará ninguna compensación. "Se está escribiendo, diciendo y especulando mucho sobre la posibilidad de emprender acciones legales, incluyendo los posibles costes", ha señalado Shah. Y ha dicho que es consciente del "privilegio" que supone la financiación de la cadena —costeada directamente por los hogares británicos— "y de la necesidad de proteger a quienes pagan la licencia, el público británico". La BBC pide perdón a Trump por la edición de su vídeo pero se niega a pagarle una indemnización En una entrevista el sábado con la emisora GB, Trump afirmó que tenía la "obligación" de demandar a la BBC y agregó que, de no hacerlo, "no impides que esto vuelva a pasar con otra gente". Una semana atrás, Trump había exigido a la BBC disculpas y una compensación, so pena de presentarle una demanda de 1.000 millones de dólares. Como solo obtuvo disculpa, pero no compensación, el presidente amenazó entonces con multiplicar por cinco esa cantidad y dijo que presentaría su demanda esta semana. El documental, realizado por una productora externa, se emitió en Reino Unido antes de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024. Y mostraba a Trump, en un discurso del 6 de enero de 2021, diciéndoles a sus seguidores: "Vamos a marchar hacia el Capitolio" y "lucharemos con uñas y dientes", un comentario que hizo en otra parte de su discurso. De hecho, Trump había dicho que sus seguidores "animarían a nuestros valientes senadores y congresistas". La edición se conoció después de que el Daily Telegraph publicara un informe interno filtrado de la BBC, que contenía críticas más amplias a la programación informativa de la BBC, incluidas acusaciones de sesgo antiisraelí en BBC Arabic y falta de equilibrio en las noticias sobre temas trans. La polémica provocó la dimisión del director general de la cadena, Tim Davie, y de la directora de noticias Deborah Turness.