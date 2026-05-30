Concluye sin un acuerdo con Irán la reunión de Trump en la Casa Blanca

La reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este viernes en la Casa Blanca con su equipo de seguridad para tomar una "decisión final" sobre Irán ha concluido sin ningún acuerdo, informa el diario The New York Times. La reunión ha durado cerca de dos horas en la sala de crisis de la Casa Blanca pero el presidente no ha tomado a ninguna decisión sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra, según fuentes de la Administración que habló bajo condición de anonimato.

El Gobierno estadounidense cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes, agrega el New York Times.

Trump había anunciado que convocaba este viernes un encuentro en la Casa Blanca "para tomar una decisión final" sobre Irán.

En una publicación en la red Truth Social, Trump ha subrayado que la República Islámica debe renunciar a desarrollar un arma nuclear y debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, que mantiene bloqueado en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

La Casa Blanca ha anunciado el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final de Trump, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.