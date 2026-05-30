Franklin Graham, el evangelista aliado de Trump: "Es el presidente más religioso que he visto en mi vida"
- Graham participará este fin de semana en un festival que reunirá a centenares de iglesias evangélicas
- Este movimiento religioso, que llena estadios con eventos masivos, cuenta con 4.700 iglesias en España
El evangelista Franklin Graham, uno de los rostros más influyentes de las comunidades religiosas en Estados Unidos y uno de los aliados religiosos más fieles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a Madrid para encabezar un macroevento religioso denominado “Festival de la Esperanza”.
El evento, organizado por la Asociación Evangelística Billy Graham, se celebra una década después de la edición que se llevó a cabo en Barcelona y forma parte de una gira internacional que ha pasado por países como Bielorrusia, Estados Unidos, Argentina y Perú.
Este encuentro se celebra en pleno auge de la iglesia evangélica en España que destaca, principalmente, por el aumento del seguimiento de este movimiento religioso entre los migrantes, y se da solo unos días antes de la visita del papa León XIV a España.
Trump, un presidente “que apoya la fe”
Graham heredó el imperio evangélico de su padre, el célebre predicador Billy Graham, que asesoró espiritualmente a presidentes estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, desde Richard Nixon hasta Bill Clinton.
Sin embargo, el perfil de Franklin Graham está mucho más alineado con el trumpismo. Ha participado en varios actos de campaña de Trump y fue el encargado de la oración en su segunda toma de posesión como presidente.
“El presidente Trump es el presidente más religioso que he visto en mi vida, tal vez desde Abraham Lincoln, en más de 150 años. Estoy agradecido de que sea una persona que apoya la fe”, asegura Graham en declaraciones a RTVE. “Creo que la gente votó por el presidente Trump porque quería un cambio y él lo ha logrado. Nunca hemos tenido un presidente como él. Puede ser amable, grosero, puede estar enfadado, ser divertido… Todo al mismo tiempo. Nunca hemos tenido a nadie igual”, añade.
El auge evangélico en España
Hace apenas una década, la religión evangélica era muy minoritaria en España. Ahora cuenta con 4.700 iglesias, en contraste con las 23.000 parroquias católicas.
La profesora del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, Manuela Cantón, asegura que detrás de este crecimiento hay una realidad demográfica evidente: la transformación migratoria de España.
“Causas hay muchísimas, pero una de las más importantes es la transformación migratoria, el cambio migratorio hacia la población latinoamericana que llega ya evangélica, normalmente”, afirma a RTVE. “La vuelta a España para convertir a los españoles es una gran misión para los evangélicos latinoamericanos”, explica.
detenemos en el boom de las iglesias evangélicas en el mundo y también en
nuestro país, coincidiendo, Marina Rivel además, en un momento..
muy concreto. A una semana de la visita del Papa,
casualmente la iglesia
evangélica, corriente dentro del cristianismo protestante, organiza en
nuestro país su gran festival.
En pleno auge de estas
iglesias, también aquí en España, la cabeza de cartel es este hombre
Es el predicador evangélico amigo de Donald Trump
Franklin Graham fue encargado de la oración en la segunda jura de Trump
como presidente.
Su relación se remonta atrás y ha sido una constante en su presidencia
Pero esto no es solo una corriente de fe que crece
dentro de la sociedad en diferentes países.
Su presencia e influencia en la política en algunos gobiernos está muy
presente hoy. Quizás recuerden esta imagen
Hace tres meses pastores evangélicos y religiosos
rezaban por Trump en el Despacho Valle y para que le fuera bien en la guerra
que acababa de emprender entonces contra Irán
entonces contra él.
Bueno, para analizar los tentáculos del evangelismo en el poder y cómo..
este también sirve, se sirve de él, hemos invitado a Eduardo Saldaña,
codirector del Orden Mundial.
Muy
buenas tardes. Hola, buenas.
Bueno, ¿qué nos dice lo primero de la expansión de estas corrientes que venga
de repente
a madrid una figura tan prominente de EEUU pues a todo
franklin graham es un perfil muy importante del todo el cristianismo
evangélico estadounidense sobre todo dentro de estas corrientes más
fundamentalistas
él es el hijo de billy graham que es una de las figuras más importantes o
que te diría que
la figura más importante del cristianismo evangélico estadounidense
es un fiel aliado de donald Trump muy alineado con
las posiciones del movimiento Maga en cuanto al fundamentalismo religioso
Entonces, que ponga su ojo en España implica que claramente hay una relación
con las iglesias
evangélicas que están creciendo en nuestro país, concretamente las
neopentecostales, que son las corrientes
que están más alineadas con ese estilo estadounidense en cuanto al
cristianismo
evangélico y normalmente son las que tienen una visión más conservadora en
lo
social. ¿Trump podríamos decir que no encaja en
los valores tradicionales cristianos?
¿Qué le da a Trump la iglesia evangélica?
A Trump la iglesia evangélica le da votos, le da una capacidad de llegar a
los cristianos
blancos a través de esa cristianos evangélicos blancos a través de esa
idea
del nacionalismo y del arraigo y de la pérdida de identidad estadounidense y
además
le permite llegar a otros círculos pentecostales y neopentecostales
hispanos afroamericanos a través de esos argumentos conservadores de lo
social como
la lucha contra la ideología de género, lucha anti LGTB, lucha contra el
movimiento
woke, es decir, consigue llegar a dos caladeros de voto que normalmente no
son fáciles de
unir a través de la religión y a través de un enfoque claramente conservador en
lo social y liberal en lo económico
no
asesora espiritual de la Casa Blanca, un cargo que existe, ha afirmado decir
no a Trump es decir no a Dios.
Entonces me pregunto, ¿qué riesgos tiene este tratamiento como mesiánico
de un cargo público?
y casi como una cruzada de sus políticas?
Bueno, es que para algunas de estas iglesias neopentecostales
estadounidenses, ellos están en una guerra cultural, en una guerra
religiosa
y son iglesias a veces hasta milenaristas, podríamos decir, es
decir, tienen mucho peso la
figura mesiánica del líder que está librando esa batalla y ellos llegan
incluso a plantear que aunque trump
sea una figura que no encaja muy bien con los valores cristianos, es el líder
que Dios
les ha dado para liberar esta lucha.
Es un fenómeno que tiene claro
que tiene que llegar a los canales, a los medios de comunicación, que tiene
claro que tienen que hacerse con el poder,
con la educación y esta mujer lo que intenta plantear es ese marco de una
figura
mesénica, el líder que nos va a guiar en la guerra cultural a la que estamos
haciendo
frente. Muchas gracias Eduardo Saldaña por tu
análisis codirector del Orden Mundial, que sé que es un tema que
sigue desde cerca. Un abrazo.
Por su parte, el redactor jefe del medio Religión Digital, Jesús Bastante, señala que esas iglesias “conforman un lugar donde reconocerte, donde no perder las raíces de las que llegas”. “Sirven para vincular a las personas que comparten también la fe en un entorno distinto”, asevera.
Para Cantón, el auge de la iglesia evangélica en España “no es tan reciente”. “Reciente es su visibilidad y cobertura mediática, pero no es en absoluto un fenómeno reciente. Además, esta profesora destaca el “poder de convocatoria” de esta religión. “Hace que resulte muy atractivo para los líderes de estas iglesias sentirse relevantes políticamente en un país como España, que está considerado un poco el origen de la mayor parte de los males de América Latina porque llevamos la idolatría”, recalca.
Solo en este mes de mayo se han celebrado en la capital española tres grandes actos vinculados a la iglesia evangélica. Uno de ellos se llevó a cabo en el estadio Metropolitano y congregó a decenas de miles de fieles para escuchar a misioneros evangélicos, como el exfutbolista Dani Alves.
Un evento que coincide con la visita del papa
Graham ha llegado a España a fatal de pocas jornadas para la llegada de León XIV, su primer viaje apostólico al país. El evangelista estadounidense afirma que ha sido una coincidencia y subraya que no busca competir con la Iglesia católica.
“La gente se ha preguntado por qué vinimos en este momento en particular. Planeamos esta fecha mucho antes de que se supiera que venía el papa. Cuando hicimos nuestros planes de venir a Madrid, él seguía en Perú”, detalla.