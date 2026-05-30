Franklin Graham, el evangelista aliado de Trump: "Es el presidente más religioso que he visto en mi vida"

detenemos en el boom de las iglesias evangélicas en el mundo y también en

nuestro país, coincidiendo, Marina Rivel además, en un momento..

muy concreto. A una semana de la visita del Papa,

casualmente la iglesia

evangélica, corriente dentro del cristianismo protestante, organiza en

nuestro país su gran festival.

En pleno auge de estas

iglesias, también aquí en España, la cabeza de cartel es este hombre

Es el predicador evangélico amigo de Donald Trump

Franklin Graham fue encargado de la oración en la segunda jura de Trump

como presidente.

Su relación se remonta atrás y ha sido una constante en su presidencia

Pero esto no es solo una corriente de fe que crece

dentro de la sociedad en diferentes países.

Su presencia e influencia en la política en algunos gobiernos está muy

presente hoy. Quizás recuerden esta imagen

Hace tres meses pastores evangélicos y religiosos

rezaban por Trump en el Despacho Valle y para que le fuera bien en la guerra

que acababa de emprender entonces contra Irán

entonces contra él.

Bueno, para analizar los tentáculos del evangelismo en el poder y cómo..

este también sirve, se sirve de él, hemos invitado a Eduardo Saldaña,

codirector del Orden Mundial.

Muy

buenas tardes. Hola, buenas.

Bueno, ¿qué nos dice lo primero de la expansión de estas corrientes que venga

de repente

a madrid una figura tan prominente de EEUU pues a todo

franklin graham es un perfil muy importante del todo el cristianismo

evangélico estadounidense sobre todo dentro de estas corrientes más

fundamentalistas

él es el hijo de billy graham que es una de las figuras más importantes o

que te diría que

la figura más importante del cristianismo evangélico estadounidense

es un fiel aliado de donald Trump muy alineado con

las posiciones del movimiento Maga en cuanto al fundamentalismo religioso

Entonces, que ponga su ojo en España implica que claramente hay una relación

con las iglesias

evangélicas que están creciendo en nuestro país, concretamente las

neopentecostales, que son las corrientes

que están más alineadas con ese estilo estadounidense en cuanto al

cristianismo

evangélico y normalmente son las que tienen una visión más conservadora en

lo

social. ¿Trump podríamos decir que no encaja en

los valores tradicionales cristianos?

¿Qué le da a Trump la iglesia evangélica?

A Trump la iglesia evangélica le da votos, le da una capacidad de llegar a

los cristianos

blancos a través de esa cristianos evangélicos blancos a través de esa

idea

del nacionalismo y del arraigo y de la pérdida de identidad estadounidense y

además

le permite llegar a otros círculos pentecostales y neopentecostales

hispanos afroamericanos a través de esos argumentos conservadores de lo

social como

la lucha contra la ideología de género, lucha anti LGTB, lucha contra el

movimiento

woke, es decir, consigue llegar a dos caladeros de voto que normalmente no

son fáciles de

unir a través de la religión y a través de un enfoque claramente conservador en

lo social y liberal en lo económico

no

asesora espiritual de la Casa Blanca, un cargo que existe, ha afirmado decir

no a Trump es decir no a Dios.

Entonces me pregunto, ¿qué riesgos tiene este tratamiento como mesiánico

de un cargo público?

y casi como una cruzada de sus políticas?

Bueno, es que para algunas de estas iglesias neopentecostales

estadounidenses, ellos están en una guerra cultural, en una guerra

religiosa

y son iglesias a veces hasta milenaristas, podríamos decir, es

decir, tienen mucho peso la

figura mesiánica del líder que está librando esa batalla y ellos llegan

incluso a plantear que aunque trump

sea una figura que no encaja muy bien con los valores cristianos, es el líder

que Dios

les ha dado para liberar esta lucha.

Es un fenómeno que tiene claro

que tiene que llegar a los canales, a los medios de comunicación, que tiene

claro que tienen que hacerse con el poder,

con la educación y esta mujer lo que intenta plantear es ese marco de una

figura

mesénica, el líder que nos va a guiar en la guerra cultural a la que estamos

haciendo

frente. Muchas gracias Eduardo Saldaña por tu

análisis codirector del Orden Mundial, que sé que es un tema que

sigue desde cerca. Un abrazo.