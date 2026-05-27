El Parlamento escocés avala pedir a Londres un nuevo referéndum de independencia
- La iniciativa ha sido rechazada de manera reiterada por el Ejecutivo central
- Escocia ya celebró en 2014 un referéndum: el 55% de los votantes rechazó dejar un Reino Unido aún dentro de la UE
El Parlamento de Escocia ha aprobado este martes pedir a Londres poder celebrar un segundo referéndum para independizarse de Reino Unido. La iniciativa, que ha sido rechazada de manera reiterada por el Ejecutivo central, ha sido impulsada por el ministro principal escocés, John Swinney, y ha salido adelante por 72 votos a favor y 55 en contra gracias al apoyo del Partido Nacional Escocés (SNP) y los Verdes escoceses, de tendencia independentista.
La cuestión independentista ha vuelto al centro del debate político escocés tras las elecciones autonómicas celebradas este mes. En ellas, el SNP obtuvo 58 diputados y los Verdes escoceses 15, superando conjuntamente la mayoría absoluta fijada en 65 escaños.
Escocia celebró en 2014 un primer referéndum de independencia, en el que el 55% de los votantes rechazó abandonar un Reino Unido, que aún no había realizado el Brexit. El Tribunal Supremo británico dictaminó en 2022 que el Parlamento escocés no puede convocar unilateralmente un referéndum sin autorización previa del Gobierno británico.
Laborista. En poco más de un mes se cumple una
década de estas imágenes
Un
referéndum en el que la mayoría de los británicos
votó salir de la Unión Europea.
Diez años después, el Brexit sigue siendo un asunto polémico en Reino
Unido y se ha
colado de lleno en la actual crisis del Partido Laborista, al frente del
gobierno británico
Heredamos un acuerdo de Brexit realmente malo, asegura Starmer, cuyo
liderazgo está en la cuerda floja tras una gran derrota en las elecciones
locales.
Decenas de miembros de su partido han pedido
su dimisión y que dé paso a unos comicios para elegir a un nuevo líder
de la forma.
Los aspirantes a suceder a
Starmer han puesto el Brexit sobre la mesa.
El exsecretario de Salud lo califica como..
un error catastrófico, pero el alcalde de Manchester, por el contrario,
asegura..
que lo último que deberían hacer los británicos es poner de nuevo sobre la
mesa el asunto
una postura la de ir paso a paso que comparten los diplomáticos que vivieron
el divorcio desde la primera línea de la diplomacia
comunitaria. Más que plantearnos una hipotética
negociación para que el Reino Unido
ingrese en la Unión Europea, hay un proceso paulatino de negociaciones en
que se va paso
a paso, son negociaciones complicadas...
...porque los británicos saben lo que quieren...
...pero también tienen dificultades..
para poner sobre la mesa las concesiones que necesita la Unión
Europea.
Diez años después, el futuro de la
relación con Bruselas es hoy tan incierto y complejo como la propia
supervivencia de Starmer al frente del gobierno
británico. La Audiencia Nacional da la razón a
La oposición crítica que no se hable de otros temas
En su primera gran comparecencia parlamentaria desde su reelección, Swinney ha defendido que la independencia representa una “oportunidad de oro” para la nación y pidió al Parlamento “poner el futuro de Escocia en manos de Escocia”.
Además, ha prenseantado las prioridades de su nuevo Ejecutivo, centradas en el coste de vida, la sanidad pública, el crecimiento económico y la reforma de los servicios públicos. “Lideraré un Gobierno que siempre estará del lado de Escocia”, ha afirmado el líder del SNP.
Por su parte, el líder de los conservadores escoceses, Russell Findlay, ha acusado al SNP de mantener al país atrapado en una “parálisis constitucional” y ha criticado que el primer gran debate parlamentario no estuviera centrado en la sanidad o la economía.
En cuanto al líder laborista escocés, Anas Sarwar, ha reclamado priorizar los servicios públicos y ha cargado contra el SNP tras declararse culpable el exdirector ejecutivo del partido Peter Murrell, exmarido de la exministra principal Nicola Sturgeon, de malversar más de 400.000 libras (unos 464.000 euros) de fondos de la formación independentista.