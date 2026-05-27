El Parlamento escocés avala pedir a Londres un nuevo referéndum de independencia

Laborista. En poco más de un mes se cumple una

década de estas imágenes

Un

referéndum en el que la mayoría de los británicos

votó salir de la Unión Europea.

Diez años después, el Brexit sigue siendo un asunto polémico en Reino

Unido y se ha

colado de lleno en la actual crisis del Partido Laborista, al frente del

gobierno británico

Heredamos un acuerdo de Brexit realmente malo, asegura Starmer, cuyo

liderazgo está en la cuerda floja tras una gran derrota en las elecciones

locales.

Decenas de miembros de su partido han pedido

su dimisión y que dé paso a unos comicios para elegir a un nuevo líder

de la forma.

Los aspirantes a suceder a

Starmer han puesto el Brexit sobre la mesa.

El exsecretario de Salud lo califica como..

un error catastrófico, pero el alcalde de Manchester, por el contrario,

asegura..

que lo último que deberían hacer los británicos es poner de nuevo sobre la

mesa el asunto

una postura la de ir paso a paso que comparten los diplomáticos que vivieron

el divorcio desde la primera línea de la diplomacia

comunitaria. Más que plantearnos una hipotética

negociación para que el Reino Unido

ingrese en la Unión Europea, hay un proceso paulatino de negociaciones en

que se va paso

a paso, son negociaciones complicadas...

...porque los británicos saben lo que quieren...

...pero también tienen dificultades..

para poner sobre la mesa las concesiones que necesita la Unión

Europea.

Diez años después, el futuro de la

relación con Bruselas es hoy tan incierto y complejo como la propia

supervivencia de Starmer al frente del gobierno

británico. La Audiencia Nacional da la razón a