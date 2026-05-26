Renault y los sindicatos CCOO y UGT suscriben un preacuerdo para el convenio colectivo 2026-28

La dirección de Renault España y los sindicatos CCOO y UGT han suscrito un preacuerdo para el convenio colectivo 2026-2028, a pesar de que tanto los sindicatos CSIF como CGT han considerado insuficiente la propuesta, anunciada en una reunión en el Ministerio de Industria, presidida por el ministro Jordi Hereu, según han confirmado este martes a EFE fuentes de la mesa negociadora.

La empresa y la parte sindical han alcanzado un principio de acuerdo en "materia de costes salariales, flexibilidad, empleo y aspectos sociales, entre otros, que acerca las adjudicaciones de cinco nuevos modelos a las fábricas españolas del grupo", según ha informado la empresa en un comunicado, que destaca que así se garantizan los 6.000 empleos directos que genera Renault en España.

El preacuerdo estaría condicionado a la adjudicación de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia y a la continuidad en la planta de Valladolid de dos coches híbridos "long life", o de larga duración, lo que posicionaría a la factoría como preferente para la adjudicación de nuevos vehículos.

Así, según la firma, se aseguran las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y un cambio de paradigma en la factoría de Palencia con la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0. Esta permitirá la producción por primera vez en España de modelos eléctricos de la firma.

"El grupo reafirma su apuesta por el saber hacer de nuestros equipos en Valladolid y Palencia con la adjudicación de la plataforma más avanzada e innovadora a nivel mundial para los modelos de los próximos años y la asignación de cinco nuevos modelos en España", señala Reyes Torres, directora de Recursos Humanos de Renault Group España, en el comunicado difundido por la empresa.