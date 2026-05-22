Seguimiento "masivo" en el primero de los paros en Renault según los sindicatos

El primero de los paros convocados por los trabajadores de Renault estaba anunciado a las 13.00 h. para el turno de mañana. A las puertas de las fábricas de Valladolid, entre centenares de empleados coreando consignas para pedir a la empresa que les escuche, los sindicatos han calificado el seguimiento de "masivo". Las mismas escenas se han repetido en el resto de fábricas de Renault España, en Palencia y Sevilla, y también en el centro de trabajo que la compañía tiene en Madrid.

Los paros de una hora, que se repetirán a las 17.00 h. y a las 22.00 h. para los trabajadores de los turnos de tarde y noche, son la respuesta de la plantilla a la ruptura de las negociaciones del convenio y el primer paso en un calendario de presión que podría acabar en una huelga indefinida si la empresa no responde antes del próximo martes 26..

Unidad de acción histórica Al grito de "Renault, escucha, la plantilla está en la lucha", los trabajadores han exigido este viernes, desde las puertas de las factorías en España, que la dirección de la empresa retome la negociación del convenio colectivo, rota hace dos semanas, el 7 de mayo. Con una unidad de acción que no se recuerda en décadas, los cinco sindicatos sentados a la mesa de negociación -UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF- han logrado el respaldo de la plantilla en las concentraciones celebradas este viernes a las 13:00 horas durante el primero de los paros parciales convocado en todos los turnos y en todas las fábricas: Valladolid, Palencia, Sevilla y también en el centro de trabajo de Madrid. Los representantes sindicales que han liderado la protesta y han atendido a los medios en Valladolid han subrayado que las medidas de presión se han acordado de forma conjunta por todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación. "Nos tendríamos que remontar a los años 70 para ver cómo desde la representación se lucha de manera unida por mejorar las condiciones laborales y sociales de toda la plantilla en Renault España", ha reflexionado Adolfo Arnáez, delegado de UGT.