Los trabajadores de Renault convocan paros este viernes para forzar la negociación del convenio
- Los sindicatos creen que el inmovilismo "inadmisible" de la dirección pone en riesgo el futuro de las plantas de Castilla y León
- El comité advierte de huelgas de 24 horas y de carácter indefinido si no se retoman las negociaciones
Los trabajadores de Renault se plantan y han decidido parar. Esta ha sido la medida que han acordado los sindicatos que se han reunido este miércoles, 20 de mayo, para forzar a la empresa a retomar la negociación del convenio que se rompió el pasado 7 de mayo. Así, el pulso entre los trabajadores y la dirección de Renault sube de nivel. Los sindicatos han convocado paros parciales para este viernes, 22 de mayo, en las fábricas de Valladolid y Palencia. También habrá paros a nivel nacional en la plantas de Sevilla y Madrid.
Las protestas de este viernes consistirán en paradas de una hora por cada turno de trabajo (de 13:00 a 14:00 en la mañana; de 14:00 a 15:00 en la tarde, y de 22:00 a 23:00 horas en el turno de noche). Además, las cinco organizaciones sindicales que conforman la mesa (UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF) han hecho un llamamiento a los empleados para concentrarse a las puertas de las factorías y escenificar un frente común.
Desde el comité de empresa han advertido de que si la compañía automovilística no retoma las conversaciones y no muestra una voluntad de diálogo, el próximo martes 26 de mayo se iniciarán los trámites legales para convocar huelgas de 24 horas y de carácter indefinido a partir de la próxima semana.
En juego el futuro y los nuevos modelos
Para los representantes de los trabajadores esta situación debe acabar cuanto antes con respuestas que aseguren la carga de trabajo, mejoras salariales justas y una flexibilidad consensuada. Sergio García, delegado de CCOO en Renault España, ha denunciado que el "inmovilismo" de la empresa es una situación inadmisible y que además "pone en riesgo el futuro industrial de la comunidad".
El origen de esta disputa se remonta a la décima reunión para tratar el convenio 2026-2028 donde no se logró acuerdo. Ante este escenario, la dirección de Renault decidió retirar su última oferta y suspendió la adjudicación de nuevos vehículos y plataformas a las plantas españolas. La empresa francesa, dejó así la puerta abierta a derivar esa producción a otras fabricas dentro de la red global del grupo. Ahora, con las líneas de producción al borde de la paralización, los sindicatos pretenden devolver la pelota el tejado de las negociaciones.