Los trabajadores de Renault convocan paros este viernes para forzar la negociación del convenio

Los trabajadores de Renault se plantan y han decidido parar. Esta ha sido la medida que han acordado los sindicatos que se han reunido este miércoles, 20 de mayo, para forzar a la empresa a retomar la negociación del convenio que se rompió el pasado 7 de mayo. Así, el pulso entre los trabajadores y la dirección de Renault sube de nivel. Los sindicatos han convocado paros parciales para este viernes, 22 de mayo, en las fábricas de Valladolid y Palencia. También habrá paros a nivel nacional en la plantas de Sevilla y Madrid.

Las protestas de este viernes consistirán en paradas de una hora por cada turno de trabajo (de 13:00 a 14:00 en la mañana; de 14:00 a 15:00 en la tarde, y de 22:00 a 23:00 horas en el turno de noche). Además, las cinco organizaciones sindicales que conforman la mesa (UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF) han hecho un llamamiento a los empleados para concentrarse a las puertas de las factorías y escenificar un frente común.

01.15 min Los trabajadores de Renault deciden su futuro esta semana

Desde el comité de empresa han advertido de que si la compañía automovilística no retoma las conversaciones y no muestra una voluntad de diálogo, el próximo martes 26 de mayo se iniciarán los trámites legales para convocar huelgas de 24 horas y de carácter indefinido a partir de la próxima semana.