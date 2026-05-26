Indra nombra a Josep Maria Recasens como consejero delegado para sustituir a José Vicente de los Mozos

Indra ha nombrado a Josep Maria Recasens, hasta ahora presidente del grupo Renault en España, como consejero delegado de la compañía tras la dimisión de José Vicente de los Mozos.

El consejo de administración de la tecnológica referente del sector de defensa ha aprobado este martes el nombramiento al tiempo que ha hecho efectiva la dimisión de su primer directivo hasta ahora. De los Mozos había anunciado hace una semana su decisión de no continuar al frente.

El relevo se producirá el próximo 17 de junio, tras un periodo de transición para "el adecuado traspaso de responsabilidades" entre los dos directivos.

Una carrera dedicada al sector de la automoción Recasens es también actualmente el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Ha formado parte del equipo del grupo Renault desde julio de 2021, donde se incorporó como director de Estrategia y Desarrollo de Negocios. En 2023 ocupó el cargo de presidente y director general para España y Portugal, así como de director de operaciones de Ampere, el sello de vehículos eléctricos de Renault. Su carrera, plenamente dedicada al sector de la automoción hasta ahora, comenzó en 2002 en la española SEAT, empresa para la que asumió las funciones de director de estrategia, secretario corporativo y director de asuntos públicos. Es ingeniero por la Universidad de Girona, máster en automoción por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y máster en administración de empresas por ESADE Business School.