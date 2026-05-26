Indra nombra a Josep Maria Recasens como consejero delegado para sustituir a José Vicente de los Mozos
- El ejecutivo catalán era el presidente del grupo Renault en España y de la patronal automovilística
- El hasta ahora CEO anunció hace una semana su decisión de no continuar al frente de la multinacional
Indra ha nombrado a Josep Maria Recasens, hasta ahora presidente del grupo Renault en España, como consejero delegado de la compañía tras la dimisión de José Vicente de los Mozos.
El consejo de administración de la tecnológica referente del sector de defensa ha aprobado este martes el nombramiento al tiempo que ha hecho efectiva la dimisión de su primer directivo hasta ahora. De los Mozos había anunciado hace una semana su decisión de no continuar al frente.
El relevo se producirá el próximo 17 de junio, tras un periodo de transición para "el adecuado traspaso de responsabilidades" entre los dos directivos.
Una carrera dedicada al sector de la automoción
Recasens es también actualmente el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Ha formado parte del equipo del grupo Renault desde julio de 2021, donde se incorporó como director de Estrategia y Desarrollo de Negocios. En 2023 ocupó el cargo de presidente y director general para España y Portugal, así como de director de operaciones de Ampere, el sello de vehículos eléctricos de Renault.
Su carrera, plenamente dedicada al sector de la automoción hasta ahora, comenzó en 2002 en la española SEAT, empresa para la que asumió las funciones de director de estrategia, secretario corporativo y director de asuntos públicos.
Es ingeniero por la Universidad de Girona, máster en automoción por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y máster en administración de empresas por ESADE Business School.
Indra completa el cambio de cúpula
Indra, multinacional tecnológica española con vías de negocio en sectores como la defensa, las telecomunicaciones o la energía, ha vivido en el último año un cambio completo de las principales figuras de su cúpula.
Ángel Simón sustituyó en abril a Ángel Escribano como presidente de la compañía, después de la dimisión de este último. Ocurrió después de que fracasara el intento de fusión de su empresa familiar con Indra, en un proceso polémico y que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) rechazó por el conflicto de intereses del alto representante. Posteriormente, los hermanos Escribano decidieron vender su 14,3% de participación en el grupo.
Por su parte, De los Mozos ha sido el consejero delegado de Indra desde junio de 2023, por lo que su mandato finalizaba el próximo 30 de junio y él ya había expresado su deseo de ceder el testigo. En la nota publicada este martes, el consejo de administración ha querido dejar constancia de su "valiosa contribución" al "diseño e implementación del Plan Estratégico Leading the Future".