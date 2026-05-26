La Corte Suprema de EE.UU. permite que siga adelante una demanda a Meta por generar adicción en adolescentes

La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado este martes estudiar la petición de Meta Platforms que pretendía evitar una demanda presentada por la fiscal general de Vermont, Charity R. Clark, que acusa a la compañía de diseñar su aplicación Instagram para generar adicción entre los usuarios jóvenes.

Los jueces han dejado en pie la decisión de un tribunal inferior que permitía seguir adelante con el caso, rechazando el argumento de Meta de que los tribunales de Vermont no tienen jurisdicción sobre él.

La demanda forma parte de una ola de litigios en todo Estados Unidos relacionados con los efectos de las redes sociales en menores y adolescentes. Los demandantes sostienen que las plataformas están diseñadas deliberadamente para resultar adictivas.

Fomentar el "uso compulsivo" de Instagram Vermont afirma que Instagram fue creado para “explotar el cerebro en desarrollo de los adolescentes”, fomentar la adicción y aumentar los ingresos publicitarios, además de acusar a Meta de engañar a los consumidores sobre la seguridad de la aplicación. Por su parte, Meta sostiene que ni el diseño de Instagram ni las supuestas declaraciones engañosas se realizaron en Vermont. En febrero, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, negó en un juicio en California que Instagram esté dirigido específicamente a niños. Clark, fiscal demócrata, presentó la demanda en 2023 y alegó que Instagram estudió vulnerabilidades neurológicas, cognitivas y psicológicas de los adolescentes para "fomentar un uso compulsivo y excesivo de la aplicación", perjudicando su salud mental. Meta argumentó que permitir este caso en Vermont vulneraría su derecho al debido proceso bajo la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, ya que podría abrir la puerta que los 50 estados llevasen a cabo demandas similares. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Vermont rechazó ese planteamiento en 2025.