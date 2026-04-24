Meta recortará 8.000 empleos para reforzar su eficiencia en plena apuesta por la IA

Meta, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, eliminará el 10% de su plantilla —unos 8.000 puestos de trabajo— como parte de un plan para mejorar su eficiencia operativa en un momento marcado por fuertes inversiones en inteligencia artificial.

Según un documento interno distribuido este jueves entre los empleados y citado por Bloomberg, los despidos se harán efectivos el 20 de mayo. Además, la compañía ha decidido no cubrir 6.000 vacantes que tenía previsto incorporar a lo largo del año.

“Estamos haciendo esto como parte de nuestro esfuerzo continuo por gestionar la empresa de forma más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando”, señala el comunicado interno de Meta.

El 10% de la plantilla despedida La tecnológica, que contaba con cerca de 79.000 trabajadores a comienzos de año, está destinando grandes recursos al desarrollo de infraestructura para IA, nuevos modelos y mejoras en sus sistemas. Este giro estratégico ha venido acompañado de ajustes laborales en distintas divisiones, incluidas Facebook y Reality Labs, su unidad de realidad virtual, donde en las últimas semanas ya se habían producido alrededor de un millar de despidos.