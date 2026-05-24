España, Francia, Italia, Países Bajos y Lituania piden a Bruselas medidas para proteger la industria europea

España, Francia, Italia, Países Bajos y Lituania han pedido a la Comisión Europea medidas más estrictas para proteger a la industria europea y sectores estratégicos frente a prácticas desleales en el comercio internacional.

"El sistema comercial multilateral (...) se ve actualmente socavado por diversos actores y por el auge de las prácticas comerciales desleales. Algunos de los principales socios comerciales de la Unión Europea (UE) están rompiendo con este marco multilateral al imponer nuevas barreras comerciales o contribuir a un exceso de capacidad industrial sistémico y estructural", apuntan los países en un documento entregado al Ejecutivo comunitario este viernes.

Las propuestas llegan una semana antes de que se celebre una reunión orientativa del colegio de comisarios europeos sobre las relaciones del bloque con China, país con el que la UE tiene un déficit comercial de más de 360.000 millones de euros.

España y los demás países han pedido al Ejecutivo comunitario "iniciar una reflexión más amplia" cuando exista una "distorsión significativa del mercado en un sector concreto y en las que ningún instrumento de defensa comercial existente pueda prevenir, reparar o subsanar el perjuicio".