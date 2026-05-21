¿"Oportunidad" de negocio o destructora de empleo?: la IA se extiende en el sector inmobiliario

"Quiero una casa exterior, luminosa, con dos habitaciones y un balcón". Puede parecer el deseo que lanzar al genio de la lámpara, pero son las mismas palabras que sirven para que una aplicación de inteligencia artificial (IA) despliegue las ofertas de una inmobiliaria con esas características exactamente. A través de un chatbot, la misma tecnología puede responder las principales dudas del potencial cliente: "¿Tengo que pagar yo o el propietario lo honorarios a la agencia?".

La realidad es más prosaica que en el mundo de Aladdín y la IA es ya una herramienta presente en muchas de las facetas de la vida y así se ha podido ver en el Salón Internacional Inmobiliario de Madrid (SIMA) 2026.

"Lo veo como una oportunidad, un valor añadido", afirma a RTVE Noticias el director comercial de Naiz Homes, Carlos Martínez, delante del estand de la empresa, entre pasillos donde circulan y charlan cientos de profesionales del sector. Allí, latente, encontramos otra percepción: es probable que el perfil de los asistentes a una feria empresarial como SIMA haya cambiado en unos años por el avance de la tecnología y su impacto en el empleo.

"La IA y las aplicaciones me están ayudando a sistematizar muchísimos procesos y agilizar cosas que antes nosotros hacíamos manualmente, con una persona física. Los textos de redes sociales, publicaciones…", ejemplifica la propietaria de Ledicia Real Estate, Andrea Tubio, quién la considera una herramienta "complementaria" que hay que aprender a usar.

Su experiencia coincide con las conclusiones de la consultora McKinsey, que apunta que la utilidad de la IA en el sector inmobiliario se está evidenciando en tareas repetitivas y señala tres ámbitos: la gestión de alquileres, el mantenimiento de propiedades y las tareas administrativas o de contabilidad.

Pero esta y otras grandes firmas especializadas en cómo usar la tecnología en los negocios no esperan tanto una destrucción de empleos, como una "transformación" de las profesiones. Al menos en el corto plazo. "Del mismo modo que el 20% de los empleos actuales no existían en 1999, la IA creará nuevas ocupaciones a la vez que sustituya los roles existentes", concluye un informe de abril de 2026 del grupo inmobiliario estadounidense CBRE.

A pie de calle, algunos profesionales llegan a una conclusión muy parecida: "Estoy convencido que va a quitar muchos puestos de trabajo", comenta el responsable de marketing de la promotora Actívitas, Cecilio Martínez. "¿Cuántos y de qué manera? Los veremos conforme vaya avanzando la tecnología. Pero yo empecé dibujando a mano y ahora mismo lo hacen ya las maquinas".

Según la evidencia, los trabajadores principiantes son los más vulnerables. Un estudio de 2025 de la Universidad de Standford citado por PwC calcula que la adopción de la IA ha reducido en un 13% el empleo de quienes salen al mercado laboral en los sectores más afectados (programación informática, gestión financiera, contabilidad y ventas), aunque no ha mermado las opciones de los profesionales con más experiencia. En su caso, incluso las ha aumentado.