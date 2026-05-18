Realidad aumentada y gráficos sobre monumentos de Sevilla para contar la noche electoral en Andalucía

RTVE desplegó un amplio abanico de recursos gráficos y accedió a localizaciones emblemáticas andaluzas para aportar las claves de la jornada electoral de la autonomía. La tecnología y la arquitectura se han dado la mano para ofrecer un servicio público: el despliegue informativo de RTVE por las elecciones de Andalucía fue líder de audiencia. Desgranamos los principales recursos del especial informativo ‘Andalucía decide’.

Presentación de los candidatos a vuelo de dron El especial informativo comenzó con una presentación de Pepa Bueno por las calles de Sevilla, iniciando su recorrido por el puente de San Telmo. En ese céntrico punto un vuelo de dron permitió presentar al espectador a los cabezas de lista y contextualizar las principales pugnas que iba a deparar la noche electoral, integrando los gráficos en varios de los puntos más icónicos de la capital hispalense. La imagen del candidato popular Juanma Moreno y la de la socialista María Jesús Montero se representó como un cara a cara en un gráfico sobre el puente de San Telmo. El recurso también se utilizó para presentar al resto de candidatos de las formaciones que recibieron escaños al finalizar la noche. El candidato de Vox Manuel Gavira, sobre el mismo puente. O la pugna a la izquierda del PSOE, con los candidatos a la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y Adelante Andalucía, José Ignacio García, presentados sobre el puente de Isabel II bajo la bella luz del atardecer sevillano.

El Parlamento andaluz, recreado para seguir el recuento La conexión enlazó con los estudios de Prado del Rey, donde Alejandra Herranz presentaba minutos antes del cierre de los colegios electorales con cuántos escaños llegaban a la cita los partidos políticos, en una recreación virtual del Parlamento andaluz. El contador se puso entonces a cero, los escaños se pintaron en blanco, listos para una nueva legislatura que comenzaría a contarse en RTVE gracias a conexiones en directo desde los colegios electorales y las sedes de los partidos.

Primer programa desde las Atarazanas La mesa de tertulia analizó las claves electorales desde un lugar muy especial, las Reales Atarazanas de Sevilla, un astillero medieval de hace ocho siglos y recién restaurado. Las conexiones al recinto histórico cubierto más grande de España fueron constantes durante toda la noche. El debate tuvo así de fondo un escenario excepcional de ladrillo que es una mezcla de estilos mudéjar y gótico, donde los analistas desgranaron la pérdida de la mayoría absoluta de Juanma Moreno o Adelante Andalucía cuadruplicó sus escaños. El objetivo de RTVE con este tipo de formatos es combinar la “prioridad informativa” propia de un especial electoral con otra parte más “visual”, como destaca el realizador Antonio Casado, curtido en este tipo de coberturas y que ha visto cómo la tecnología se ha ido sumando como aliada con el paso de los años. La primera experiencia de realidad aumentada se remonta al debate electoral a cuatro bandas de 2019, protagonizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por sus entonces rivales Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Ahora el sistema está ya “asentado” y ha demostrado su eficacia, según Antonio Casado, y considera que la parte gráfica puede ser “atractiva” para el espectador y al mismo tiempo útil, teniendo en cuenta además que toda la información sobreimpresionada en pantalla siempre tiene que ir “en tiempo real”. Despliegue humano y técnico de RTVE en la noche electoral andaluza desde las Atarazanas Reales de Sevilla. RTVE

Vuelo de dron sobre la Plaza de España Los primeros datos de escrutinio se hicieron esperar más de lo previsto debido a una incidencia en un colegio electoral sevillano, que llevó a retrasar su publicación hasta casi las 20.45. Sí se contaba a las ocho de la tarde con los primeros datos de sondeos a pie de urna: ya con la caída del sol, RTVE dio a conocer los primeros datos de sondeo con grafismos integrados sobre la plaza de España sevillana. La plaza de España de Sevilla se convierte en un arco parlamentario para representar el sondeo de Sigma Dos en el inicio de la noche electoral en Andalucía. RTVE

DatosRTVE aporta las claves con ayuda de los gráficos La responsable de DatosRTVE, Paula Guisado, y la politóloga Cristina Monge se sirvieron de la recreación del Parlamento andaluz y las pantallas de los estudios de RTVE para aportar las claves de la velada, desde los datos de participación a cómo ha funcionado la estrategia del Partido Socialista de presentar a candidaturas autonómicas a quienes fueron ministros.

Mapa municipal en tiempo real Con el escrutinio ya avanzado, el mapa territorial andaluz comenzó a pintarse con los colores del ganador en cada población. La pantalla circular, el tótem y la pantalla virtual del estudio de Prado del Rey se utilizaron para mostrar el último minuto de los datos más avanzados de recuento de votos, municipio a municipio, durante alguna de las conexiones guiadas por Alejandra Herranz. DatosRTVE repasa los resultados históricos de las elecciones en Andalucía con mapas de realidad aumentada. RTVE

La tensión de los últimos escaños en juego El baile de escaños fue retransmitido en directo por Pepa Bueno desde Sevilla según avanzaba el escrutinio, con alertas que se mostraban en pantalla. Cuando los repartos estaban muy disputados, el equipo de DatosRTVE informaba a la mesa de debate de qué estaba ocurriendo, minuto a minuto: por ejemplo, con esta pugna por un escaño granadino entre Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Edificios singulares para resultados y titulares Ya con el escrutinio avanzado, RTVE se valió de la arquitectura sevillana para mostrar los repartos de escaños. La Torre del Oro, que en su día formó parte de las murallas defensivas de la ciudad, sirvió para mostrar una cuidada composición con los resultados. Ya a punto de cerrar el escrutinio, cuando los titulares se iban aclarando, RTVE los integró en edificios de la capital andaluz. Así, se pudo ver cómo Juanma Moreno no evitaba “el lío de depender de Vox” sobre la fachada del Parlamento Andaluz, o que los únicos partidos que se dejaban escaños eran PP y PSOE, sobre el puente que encara al barrio de Triana. RTVE despliega los titulares de las elecciones andaluzas sobre el puente de Triana en Sevilla. RTVE