Tubos Reunidos suspende la huelga indefinida que mantenía desde el 16 de marzo
- La decisión se produce tras una asamblea que ha votado a favor de volver al trabajo
- La empresa se encuentra en concurso voluntario de acreedores
Los sindicatos de Tubos Reunidos han decidido este viernes suspender la huelga indefinida que mantienen desde el pasado 16 de marzo para denunciar el ERE planteado por la empresa.
La decisión se ha adoptado una semana después de que un grupo de empleados, menos de un tercio de la plantilla, celebrara una asamblea que ha votado a favor de volver al trabajo, una postura que fue rechazada por ELA, LAB y ESK, que suman mayoría en el comité de empresa.
El pasado martes, el juzgado de lo Mercantil de Vitoria aprobó el concurso voluntario de acreedores solicitado por la empresa.
El futuro de la empresa
Desde principios de año, Tubos Reunidos trabaja en un plan de viabilidad. El próximo mes de junio tendría que hacer pago a un primer plazo del pago de la deuda de 20 millones de euros. Una de las medidas del plan contempla una reducción de la plantilla a través de un ERE, que la plantilla de Amurrio rechazó, pero que aceptaron los trabajadores de la planta de Trapagarán (Bizkaia).
El vicelehendakari y consejero de Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, espera que lo que está ocurriendo no sea un obstáculo para encontrar nuevos inversores para Tubos Reunidos. Y así, ha dicho, buscar una solución para la empresa y para el futuro de la comarca de Aiaraldea.