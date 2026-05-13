La empresa Glovo ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para llevar a cabo un ERE que afectará a 436 repartidores, según han confirmado a EFE fuentes de la compañía. Se reduce en más de 300 los afectados por el plan de reducción de plantilla anunciado en marzo.

Hace dos meses, la empresa de reparto de comida a domicilio anunció este expediente de regulación de empleo que afectaría hasta a 750 repartidores en 60 ciudades.

Nueve ciudades mantendrán el servicio La negociación con los trabajadores ha permitido "salvar nueve ciudades enteras" que iban a quedar sin servicio de reparto, han señalado a EFE fuentes sindicales, como Santander (Cantabria), Cullera (València) y Telde (Las Palmas), entre otras. La intención de la empresa era despedir a todos los trabajadores y, finalmente, el ERE ha quedado sin afectación. Glovo acuerda con los sindicatos un ERE que afectará a 436 repartidores El acuerdo también contempla la recolocación de repartidores si existe una ciudad colindante a menos de 20 kilómetros de la suya. En esos casos, Glovo hará un pago único para compensar por los desplazamientos de ida y vuelta durante un año. Para los trabajadores que abandonarán la plantilla se ha pactado una indemnización general de 37 días de salario por año. ““ En el caso de seis ciudades en las que no existe posibilidad de reubicación ni de recibir ofertas de empleo por parte de alguna subcontrata, Glovo mejorará esa indemnización hasta 42 días.

Repartidores en huelga contra los despidos A finales de abril, los repartidores de Glovo iniciaron el primero de los tres días de huelga previstos para protestar contra esos 750 despidos y los "abusos laborales". Se trataba de la primera huelga en Glovo a nivel nacional e internacional. Los repartidores de Glovo arrancan su primer día de huelga contra los 750 despidos anunciados y los "abusos laborales" En julio de 2025, la compañía pasó a contratar directamente a sus repartidores —más de 14.000, según sus cifras— para adaptarse a la Ley rider, que se aprobó en 2021, y prohíbe el uso de falsos autónomos. El sindicato CC.OO. estima que a estos trabajadores se sumaban otros 20.000 que daban servicio en flotas de "empresas pantalla". La Seguridad Social sigue a la espera de una sentencia firme para poder dar el dato real, que los sindicatos sitúan en unos 30.000. En marzo de 2026, un portavoz de Glovo afirmaba a RTVE Noticias que la plataforma cuenta con 21.000 repartidores en toda España, aunque no desglosaba cuántos contratos eran directos ni qué número pertenecía a subcontratas con terceras empresas.