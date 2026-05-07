Hantavirus, última hora en directo del crucero: El MV Hondius llegará el sábado a la isla de Tenerife

El crucero MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, tiene previsto atracar en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona el próximo sábado 9 de mayo. Los 14 españoles a bordo serán trasladados en un avión militar hasta Madrid, donde está previsto que guarden cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla, mientras que los extranjeros serán repatriados a sus países de origen en cuanto lleguen a la isla canaria.

El Gobierno español atendió el martes la solicitud de la OMS, en cumplimiento del derecho internacional, para permitir la llegada del barco a la costa canaria, aunque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado la falta de información proporcionada desde el Ejecutivo nacional acerca de esta decisión. En una reunión mantenida este miércoles, los Gobiernos central y autonómico han acordado mantener dos encuentros diarios de seguimiento, uno por la mañana y otro por la tarde, para coordinar la respuesta.