Exteriores convoca de nuevo a la titular de la embajada israelí para exigir la "inmediata liberación" del activista detenido
- Albares comparece en un pleno extraordinario en el Congreso sobre la flotilla que llevaba ayuda a Gaza
- El ministro revela que se ha convocado al embajador iraní por el estado de la encarcelada premio Nobel Narges Mohammadi
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este jueves, al comparecer en un pleno extraordinario en el Congreso, que se ha vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel, máxima responsable del país hebreo en Madrid, para trasladarle lo "inadmisible e inasumible" de prolongar la detención "ilegal" del español-palestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud detenido hace una semana junto al brasileño Thiago de Avila en aguas internacionales.
"Nuestra posición es clara ante la detención ilegal de Saif y su traslado a Israel. Exigimos su inmediata liberación y asi lo hemos transmitido a las autoridades israelíes y yo personalmente a mi homologo", ha expresado el ministro, convencido de que el arresto "se trata de una acción contraria al derecho internacional, tras un abordaje en aguas internacionales.
"El derecho internacional, incluso el derecho humanitario y el derecho del mar están siendo violados y deben ser respetados por todos, también por Israel", ha remarcado Albares en la comparecencia, que tiene este asunto como único punto del orden del día y fue solicitada por Sumar junto a ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís.
El ministro ha considerado "inaceptable" que en aguas internacionales "se aborden embarcaciones, que sean retenidos sus tripulantes y las embarcaciones inutilizadas sin respetar las normas internacionales más básicas".
La Flotilla Global Sumud, que por segundo año consecutivo buscaba romper el bloqueo en Gaza y llevar ayuda humanitaria a la Franja, fue interceptada hace una semana por Israel cerca de las costas de Grecia, en aguas internacionales a unos 1.200 kilómetros de la Franja, y fueron detenidos unos 175 activistas, entre ellos varios españoles. Aunque la Marina israelí desembarcó en las costas griegas a los activistas, Saif Abukeshek y Thiago Ávila quedaron arrestados y fueron trasladados a Israel, donde retenidos sin cargos mientras la Fiscalía les acusa de delitos de terrorismo.
El Tribunal de Magistrados de Ashkelón, en el sur del país, decidió el martes prorrogar otros seis días la detención de ambos, algo que la defensa de los dos activistas apelaron al considerar que la detención en aguas internacionales fue ilegal, pero la petición fue rechazada. Además, los abogados reiteran que los detenidos han sufrido violencia física y psicológica.
Adalah, grupo legal que los representa, indicó que la Fiscalía presentó una lista de supuestos delitos que incluirían "asistir al enemigo en periodo de guerra", "contactar con un agente extranjero", "dar servicio a una organización terrorista" y "transferir propiedades a una organización terrorista", en referencia al grupo islamista palestino Hamás -considerado terrorista por Israel-, que ellos están negando.
Albares ha dicho que, sumando la expedición que partieron de Barcelona y otras ciudades, la flotilla integraba un conjunto de entre 70 y 80 buques, con 300 personas, de las que alrededor de 50 eran españoles.
"El mismo jueves 30 de abril enviamos a la autoridades israelíes por canales diplomáticos la protesta rotunda por el abordaje en aguas internacionales ilegal e inadmisible de las embarcaciones y retención de nuestros ciudadanos, dejando claro que estaban bajo nuestra protección diplomática y consular", ha aseverado el ministro.
El titular de Exteriores ha dicho que ya entonces se convocó a la encargada de negocios de Israel en Madrid, algo que se volvió a hacer este miércoles: "para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano". Y ha defendido la labor de España para velar por la seguridad y asistencia a los españoles en la flotilla, así como la gestiones "a todos los niveles" para exigir la liberación de los detenidos, para lo que ha revelado la coordinación con el Gobierno brasileño.
"Exigimos que cesen las violaciones sistemáticas del frágil alto el fuego que pone en peligro las posibilidades de avanzar en el plan de paz", ha indicado Albares sobre la tregua en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás iniciada en octubre pasado tras la guerra iniciada dos años antes.
Es por ello que ha reclamado a Israel que levante las restricciones al acceso humanitario y permita la entrada rápida y sin obstáculos de ayuda.
El Gobierno convoca al embajador iraní por la situación de la Nobel Mohammadi
El ministro también ha reiterado el rechazo a la contienda bélica iniciada el 28 de febrero pasado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha considerado una "guerra impuesta", y ha condenado "los ataques injustificados e indiscriminados de Irán contra los países del Golfo y Jordania".
"Ante una guerra unilateral que arrasa la región y amenaza directamente a la economía global no podemos aceptar que el uso de la fuerza se imponga como medio para resolver diferencias", ha enfatizado, para pedir que se respete el alto el fuego que rige desde el 17 de abril, en medio de las negociaciones en curso para poner fin al conflicto.
"Pedimos también pleno respeto a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", ha recalcado, a la par que ha reiterado la "exigencia constante a que se respeten los derechos humanos del pueblo iraní, especialmente a las mujeres".
Albares se ha referido a la "preocupación" por la situación de la encarcelada premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, que ha sufrido un grave deterioro de salud, que incluyó dos episodios de pérdida total de conciencia en un solo día, una crisis cardíaca y fuertes fluctuaciones de presión arterial.
"Se encuentra en estos momentos en criticas condiciones de salud tras el empeoramiento de su estado en la cárcel. Es imprescindible que reciba la atención medica necesaria, pero sobre todo exigimos a la autoridades iranés su inmediata liberación. Por eso les informo que esta mañana hemos convocado al embajador de Irán en Madrid para trasladarle exactamente esto", ha destacado.