Exteriores convoca de nuevo a la titular de la embajada israelí para exigir la "inmediata liberación" del activista detenido

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este jueves, al comparecer en un pleno extraordinario en el Congreso, que se ha vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel, máxima responsable del país hebreo en Madrid, para trasladarle lo "inadmisible e inasumible" de prolongar la detención "ilegal" del español-palestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud detenido hace una semana junto al brasileño Thiago de Avila en aguas internacionales.

"Nuestra posición es clara ante la detención ilegal de Saif y su traslado a Israel. Exigimos su inmediata liberación y asi lo hemos transmitido a las autoridades israelíes y yo personalmente a mi homologo", ha expresado el ministro, convencido de que el arresto "se trata de una acción contraria al derecho internacional, tras un abordaje en aguas internacionales.

"El derecho internacional, incluso el derecho humanitario y el derecho del mar están siendo violados y deben ser respetados por todos, también por Israel", ha remarcado Albares en la comparecencia, que tiene este asunto como único punto del orden del día y fue solicitada por Sumar junto a ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís.

El ministro ha considerado "inaceptable" que en aguas internacionales "se aborden embarcaciones, que sean retenidos sus tripulantes y las embarcaciones inutilizadas sin respetar las normas internacionales más básicas".

La Flotilla Global Sumud, que por segundo año consecutivo buscaba romper el bloqueo en Gaza y llevar ayuda humanitaria a la Franja, fue interceptada hace una semana por Israel cerca de las costas de Grecia, en aguas internacionales a unos 1.200 kilómetros de la Franja, y fueron detenidos unos 175 activistas, entre ellos varios españoles. Aunque la Marina israelí desembarcó en las costas griegas a los activistas, Saif Abukeshek y Thiago Ávila quedaron arrestados y fueron trasladados a Israel, donde retenidos sin cargos mientras la Fiscalía les acusa de delitos de terrorismo.

El Tribunal de Magistrados de Ashkelón, en el sur del país, decidió el martes prorrogar otros seis días la detención de ambos, algo que la defensa de los dos activistas apelaron al considerar que la detención en aguas internacionales fue ilegal, pero la petición fue rechazada. Además, los abogados reiteran que los detenidos han sufrido violencia física y psicológica.

Adalah, grupo legal que los representa, indicó que la Fiscalía presentó una lista de supuestos delitos que incluirían "asistir al enemigo en periodo de guerra", "contactar con un agente extranjero", "dar servicio a una organización terrorista" y "transferir propiedades a una organización terrorista", en referencia al grupo islamista palestino Hamás -considerado terrorista por Israel-, que ellos están negando.

Albares ha dicho que, sumando la expedición que partieron de Barcelona y otras ciudades, la flotilla integraba un conjunto de entre 70 y 80 buques, con 300 personas, de las que alrededor de 50 eran españoles.

"El mismo jueves 30 de abril enviamos a la autoridades israelíes por canales diplomáticos la protesta rotunda por el abordaje en aguas internacionales ilegal e inadmisible de las embarcaciones y retención de nuestros ciudadanos, dejando claro que estaban bajo nuestra protección diplomática y consular", ha aseverado el ministro.

El titular de Exteriores ha dicho que ya entonces se convocó a la encargada de negocios de Israel en Madrid, algo que se volvió a hacer este miércoles: "para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano". Y ha defendido la labor de España para velar por la seguridad y asistencia a los españoles en la flotilla, así como la gestiones "a todos los niveles" para exigir la liberación de los detenidos, para lo que ha revelado la coordinación con el Gobierno brasileño.

"Exigimos que cesen las violaciones sistemáticas del frágil alto el fuego que pone en peligro las posibilidades de avanzar en el plan de paz", ha indicado Albares sobre la tregua en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás iniciada en octubre pasado tras la guerra iniciada dos años antes.

Es por ello que ha reclamado a Israel que levante las restricciones al acceso humanitario y permita la entrada rápida y sin obstáculos de ayuda.

08.17 min La detención de los activistas de la flotilla Global Sumud: "Hay que cortar relaciones con Israel"