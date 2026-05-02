La Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, hospitalizada por problemas graves de salud

La premio Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, ha sido trasladada de urgencia a un hospital en Zanjan tras sufrir un grave deterioro de salud, que incluyó dos episodios de pérdida total de conciencia en un solo día, una crisis cardíaca y fuertes fluctuaciones de presión arterial.

“Narges Mohammadi fue trasladada de urgencia hoy a un hospital en Zanjan tras un deterioro grave de su salud”, anunció la Fundación Narges anoche.

Según la organización con sede en París, Mohammadi fue ingresada en la Unidad de Cuidados Coronarios (CCU) tras ser evacuada en ambulancia desde la prisión de Zanjan, después de que los médicos del centro concluyeran que su estado no podía seguir siendo tratado en la clínica penitenciaria.

La activista había presentado en los últimos días náuseas, vómitos, dolor agudo en el pecho y presión arterial inestable.

La Fundación Narges ha denunciado que este traslado se produjo tras 140 días de “detención arbitraria” y negación sistemática de atención médica especializada.

Su familia, que durante semanas había reclamado su traslado a instalaciones adecuadas, describió esta medida como una acción desesperada “de último minuto” que podría haber llegado demasiado tarde para atender sus necesidades críticas.

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Inicialmente, la activista rechazó ser trasladada a un hospital local de Zanjan, basándose en advertencias previas de dos cardiólogos independientes que habían señalado que ningún hospital de esa ciudad contaba con el equipamiento adecuado para atender su estado de salud.