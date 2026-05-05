El paro baja en 952 personas en Cantabria en abril
- El número de desempleados cae por encima de la media nacional y en todos los sectores
- La Seguridad Social gana 2.967 afiliados, un 1,26 % más
La Semana Santa ha dejado su impacto en el paro en Cantabria. Ha bajado en en 952 personas en abril respecto a marzo. En términos porcentuales es un 3,3 % menos, el cuarto mayor descenso por comunidades autónomas. La caída experimentada a nivel nacional ha sido del 2,59 %.
Si nos remontamos a las cifras de hace un año, en la comunidad hay 841 desempleados menos, un descenso del 2,92 %, el quinto más tenue de las comunidades autónomas e inferior al registrado en el conjunto de España, que es del 6,2 %, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el global del país, abril concluyó con 2.357.044 desempleados, 62.668 menos que en marzo y 155.674 por debajo de los que había en el mismo mes de 2025.
En cuanto a los sectores, los datos son positivos en todos. A la cabeza, los servicios, que concentró la caída de abril con un total de 698 parados menos. En la industria se redujo en 78 personas, en la construcción en 48 y en el sector primario solo en una. También bajó entre el colectivo sin empleo anterior, en 127 personas. Por sexos, del total de personas en desempleo registradas en Cantabria, 11.356 son hombres y 16.569 son mujeres. Los menores de 25 años totalizan 1.973.
Crece la afiliación pero baja la contratación indefinida
De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, Cantabria ganó 2.967 afiliados en abril, un 1,26 % más que en marzo frente a un 1,02 % en España, hasta registrar 238.609 cotizantes. Por otro lado, en Cantabria se firmaron 14.133 contratos en abril, un 4,51 % más que en marzo y un 4,29 % más que un año antes. De ellos, 4.005 fueron indefinidos y el resto temporales.
Valoraciones sindicales, empresariales y políticas
UGT en Cantabria valora la reducción de más de un 3 % del desempleo registrado en la comunidad el pasado mes de abril, aunque precisa que "una vez más, la calidad del empleo creado que lo ha permitido está muy por debajo de la del resto del país porque aumentan la contratación temporal en la misma medida que cae la indefinida".
CCOO destaca el "dinamismo" actual del mercado laboral en Cantabria "que resiste con buenas cifras", aunque advierte de que "sigue condicionado por la temporalidad y por la fuerte dependencia a actividades estacionales".
La patronal CEOE-Cepyme considera "positivos" los datos de empleo correspondientes al mes de abril en Cantabria en términos mensuales, con descenso del paro y aumento de la contratación y la afiliación a la Seguridad Social, "impulsados en gran medida por factores estacionales", si bien alerta de una "ralentización" con respecto al año pasado.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha felicitado por los datos del paro registrado en abril. En un mensaje en su cuenta de la red social X, la jefa del Ejecutivo cántabro señala que esta "tendencia positiva" es consecuencia de la confianza que su Gobierno está "trasladando al tejido productivo" de la comunidad.