El paro baja en 952 personas en Cantabria en abril

La Semana Santa ha dejado su impacto en el paro en Cantabria. Ha bajado en en 952 personas en abril respecto a marzo. En términos porcentuales es un 3,3 % menos, el cuarto mayor descenso por comunidades autónomas. La caída experimentada a nivel nacional ha sido del 2,59 %.

Si nos remontamos a las cifras de hace un año, en la comunidad hay 841 desempleados menos, un descenso del 2,92 %, el quinto más tenue de las comunidades autónomas e inferior al registrado en el conjunto de España, que es del 6,2 %, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el global del país, abril concluyó con 2.357.044 desempleados, 62.668 menos que en marzo y 155.674 por debajo de los que había en el mismo mes de 2025.

En cuanto a los sectores, los datos son positivos en todos. A la cabeza, los servicios, que concentró la caída de abril con un total de 698 parados menos. En la industria se redujo en 78 personas, en la construcción en 48 y en el sector primario solo en una. También bajó entre el colectivo sin empleo anterior, en 127 personas. Por sexos, del total de personas en desempleo registradas en Cantabria, 11.356 son hombres y 16.569 son mujeres. Los menores de 25 años totalizan 1.973.

Crece la afiliación pero baja la contratación indefinida De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, Cantabria ganó 2.967 afiliados en abril, un 1,26 % más que en marzo frente a un 1,02 % en España, hasta registrar 238.609 cotizantes. Por otro lado, en Cantabria se firmaron 14.133 contratos en abril, un 4,51 % más que en marzo y un 4,29 % más que un año antes. De ellos, 4.005 fueron indefinidos y el resto temporales.