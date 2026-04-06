La Semana Santa da a Cantabria su mejor registro de paro en un mes de marzo desde 2008
- El sector servicios absorbe la práctica totalidad de la bajada del paro en el tercer mes del año
- La temporalidad sigue siendo uno de los principales retos pendientes del mercado laboral
El paro se redujo en 507 personas en marzo en Cantabria, un descenso del 1,73 por ciento, superior a la media nacional (-0,94 %) y el tercero mayor por comunidades autónomas. La afiliación a la Seguridad Social se incrementó en 2.896 personas. Según los datos publicados este lunes por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Cantabria cerró marzo con 28.877 desempleados y 235.642 afiliados.
Respecto a marzo de 2025, el paro bajó un 2,64 %, lo que se traduce en 784 personas en desempleo menos que hace un año, un descenso en este caso inferior a la caída media nacional, del 6,22 por ciento.
El sector servicios absorbió la práctica totalidad del descenso del paro en Cantabria. Esta rama de actividad concentra casi 22.000 desempleados. Le sigue la industria, con 2.113; la construcción, con 1.770 y la agricultura, con 377. Las personas sin empleo anterior registradas como desempleadas totalizan 2.640 y son 33 más que en febrero.
Por sexos, seis de cada diez personas en desempleo son mujeres. Los menores de 25 años en paro son 2.317.
Agentes sociales y Gobierno autonómico difieren en las valoraciones
UGT y CCOO en Cantabria coinciden en que siempre es una buena noticia que baje el paro, aunque achacan este descenso a las contrataciones en la hostelería por la Semana Santa. Prueba de ello es la elevada temporalidad, según señala el secretario general de UGT, Mariano Carmona. La secretaria de Empleo de CCOO, Laura Lombilla, reclama potenciar otros sectores productivos de mayor valor añadido como la industria y la tecnología.
La patronal CEOE-Cepyme reconoce que la temporalidad es uno de los principales retos estructurales del mercado laboral de Cantabria, junto con la dependencia del sector servicios.
Desde el Gobierno de Cantabria, la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado en un mensaje publicado en la red social X que la comunidad autónoma sigue batiendo récord de empleo y tiene la tasa de paro más baja en un mes de marzo de los últimos 18 años.