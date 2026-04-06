La Semana Santa da a Cantabria su mejor registro de paro en un mes de marzo desde 2008

El paro se redujo en 507 personas en marzo en Cantabria, un descenso del 1,73 por ciento, superior a la media nacional (-0,94 %) y el tercero mayor por comunidades autónomas. La afiliación a la Seguridad Social se incrementó en 2.896 personas. Según los datos publicados este lunes por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Cantabria cerró marzo con 28.877 desempleados y 235.642 afiliados.

Respecto a marzo de 2025, el paro bajó un 2,64 %, lo que se traduce en 784 personas en desempleo menos que hace un año, un descenso en este caso inferior a la caída media nacional, del 6,22 por ciento.

El sector servicios absorbió la práctica totalidad del descenso del paro en Cantabria. Esta rama de actividad concentra casi 22.000 desempleados. Le sigue la industria, con 2.113; la construcción, con 1.770 y la agricultura, con 377. Las personas sin empleo anterior registradas como desempleadas totalizan 2.640 y son 33 más que en febrero.

Por sexos, seis de cada diez personas en desempleo son mujeres. Los menores de 25 años en paro son 2.317.