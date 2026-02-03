El paro en Cantabria registra el mayor aumento mensual del país y vuelve a superar las 29.000 personas

Enero volvió a comportarse de manera negativa en cuanto al empleo en Cantabria. El paro registrado creció en la comunidad autónoma en 1.114 personas respecto al mes anterior, lo que equivale al 3,99 %. Es la subida más pronunciada de todas las comunidades autónomas y triplica el crecimiento global del paro en España en términos porcentuales.

De esta manera, Cantabria cerró enero con 29.012 personas inscritas en las oficinas de empleo. Con todo, se trata de la cifra más baja en un mes de enero en la comunidad desde el año 2008. En comparación con el mismo mes del año anterior, el desempleo descendió un 4,06 %, con 1.227 cántabros menos sin trabajo que en enero de 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El descenso del paro interanual en Cantabria es inferior al registrado en el conjunto de España: un 4,06 % frente al 6,17 % general.

Evolución por sectores y sexos Enero fue malo para el empleo en el sector servicios, en el que creció en 1.116 personas, y en el colectivo sin empleo anterior, con 29 parados más. Bajó tímidamente en la construcción (-20) y en la industria (-11). Los servicios son el sector de actividad que concentra un mayor número de parados en Cantabria con 22.201. Por sexos, casi 6 de cada 10 parados en Cantabria en enero son mujeres: 17.035 frente a 11.977 hombres. El desempleo creció en más de 500 personas en ambos sexos.