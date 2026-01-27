Cantabria terminó 2025 con un 6,77 % de paro, la tasa más baja del país

Cantabria cerró 2025 con la tasa de paro más baja de España: un 6,77 %, un punto y medio menos que al finalizar 2024, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto y último trimestre del año pasado, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato es, además, dos puntos inferior al del conjunto de España, que tiene una tasa de paro del 9,93 %.

En cifras absolutas, la comunidad autónoma registró 19.300 personas en paro al terminar 2025, 4.100 menos que un año antes. Esto supone un 17,56 % menos que en diciembre de 2024, el mayor descenso de todas las comunidades autónomas, frente una caída media nacional del 4,56 %.

Las mujeres en paro superan a los hombres Por sexos, los datos de la EPA reflejan que las mujeres siguen teniendo más dificultades que los hombres en cuanto a la inserción laboral. Aunque el paro desciende en ambos sexos tanto en números absolutos como en porcentaje y la diferencia se estrecha significativamente, hay 500 mujeres más en paro que hombres.