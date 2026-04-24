Abascal acusa al secretario de la Conferencia Episcopal de actuar por "negocio" con la inmigración
- "Este personaje nunca se atreve a criticar al gobierno mafioso", asegura sobre García Magán
- Los obispos defienden la "prioridad del Evangelio" frente a la "prioridad nacional"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado duramente contra el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, en el que le acusa de actuar por intereses económicos y de evitar criticar al Gobierno. "Este personaje nunca se atreve a criticar al gobierno mafioso. Porque el gobierno le proporciona su negocio con la invasión. Y esa es su prioridad: el negocio. Y el desprecio profundo a los españoles que quieren defender su patria", ha escrito el líder del partido de extrema derecha.
Las declaraciones de Abascal se producen en un contexto de creciente tensión entre Vox y la Conferencia Episcopal Española, después de que varios obispos hayan defendido la "prioridad del Evangelio" frente a la "prioridad nacional" y hayan acusado al dirigente político de incurrir en "injurias".
El concepto de "prioridad nacional", que plantea dar preferencia a los españoles en el acceso a ayudas públicas, ha sido pactado entre Vox y el Partido Popular en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón. Mientras Vox trata de extenderlo a otras instituciones, el PP lo ha justificado en algunos casos con matices.
"La dignidad de la persona humana es intocable"
La Iglesia católica ha rechazado de forma clara este planteamiento. García Magán ha subrayado que "la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir" y ha añadido que "cuando se quiere anular, excluir o eliminar al otro, en eso, la Iglesia no está ni puede estar, ni estará nunca". Asimismo, ha recordado que los católicos se rigen por el amor al prójimo, y "el prójimo no es solo el que es de mi partido, no es el que es de mi país, no es el que es de mi lengua, ni siquiera es el que es de mi religión".
Desde la CEE se ha insistido en que la Iglesia "no estará nunca en excluir al otro", en una posición interpretada como una crítica a los planteamientos políticos centrados en la restricción de la inmigración.
En paralelo, Vox ha intentado llevar de nuevo este concepto al Congreso de los Diputados, después de que el PP rechazara esta semana su moción sobre la prioridad nacional si no se introducían enmiendas. Vox ha registrado ahora una proposición sobre el acceso a la sanidad que va más allá, al plantear "proceder a la remigración" de extranjeros que no contribuyan a la economía, al considerar que "erosionan el estado de bienestar de los españoles".
Además, Abascal ha advertido que la prioridad nacional será un asunto "prioritario" e innegociable en cualquier conversación con el PP para la aprobación de presupuestos autonómicos.