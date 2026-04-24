Abascal acusa al secretario de la Conferencia Episcopal de actuar por "negocio" con la inmigración

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado duramente contra el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, en el que le acusa de actuar por intereses económicos y de evitar criticar al Gobierno. "Este personaje nunca se atreve a criticar al gobierno mafioso. Porque el gobierno le proporciona su negocio con la invasión. Y esa es su prioridad: el negocio. Y el desprecio profundo a los españoles que quieren defender su patria", ha escrito el líder del partido de extrema derecha.

Las declaraciones de Abascal se producen en un contexto de creciente tensión entre Vox y la Conferencia Episcopal Española, después de que varios obispos hayan defendido la "prioridad del Evangelio" frente a la "prioridad nacional" y hayan acusado al dirigente político de incurrir en "injurias".

El concepto de "prioridad nacional", que plantea dar preferencia a los españoles en el acceso a ayudas públicas, ha sido pactado entre Vox y el Partido Popular en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón. Mientras Vox trata de extenderlo a otras instituciones, el PP lo ha justificado en algunos casos con matices.