Directo | Toma de posesión de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, toma posesión este viernes de su cargo tras ser investida en la Asamblea por mayoría absoluta con los votos del PP y Vox, tras el acuerdo alcanzado para formar el segundo gobierno de coalición entre ambas formaciones cuatro meses después de las elecciones.

Tras un intento fallido de investidura, la candidata del PP ha obtenido en la primera votación el apoyo de 40 diputados (29 del PP y 11 de Vox), mientras que los 25 restantes (18 del PSOE y 7 de Unidas por Extremadura), han votado en contra.

El acto de toma de posesión dará comienzo a las 19:30 horas y la previsión es celebrarlo en anfiteatro romano de Mérida, pero en caso de que se cumplan las previsiones de lluvia se llevará a cabo en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha publicado el real decreto por el que se nombra presidenta extremeña a la candidata del PP tras el pleno en el Parlamento regional. También el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado el real decreto, firmado por el rey y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De momento han confirmado su asistencia el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre otros.

Guardiola ya escogió un escenario monumental para su primera toma de posesión como presidenta de la Junta, en julio de 2023 tras el primer acuerdo de gobierno con Vox. En aquella ocasión el lugar elegido fue el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.