Netanyahu se abre a negociar con Líbano un plan de paz que incluya el desarme de Hizbulá

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que su gobierno va a abrir negociaciones directas con Líbano para un plan de paz que incluya el desarme de la milicia chií Hizbulá, al día siguiente de que su Ejército llevara a cabo los mayores bombardeos sobre el país vecino desde que comenzó la guerra, dejando más de 250 muertos.

"Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las inicie lo antes posible", ha asegurado el primer ministro en un comunicado emitido por su oficina. "Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hizbulá y el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y Líbano".

La oferta de Israel llega mientras pende de un hilo el acuerdo de alto el fuego alcanzado la madrugada del martes entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán, marcado por las discrepancias sobre si Líbano estaba incluido o no en tal pacto. Poco después de que se anunciara el acuerdo, el propio Netanyahu se apresuró a decir que apoyaba el acuerdo asumido por EE.UU. y que pararía sus ataques en Irán, pero que no contra objetivos de Hizbulá en Líbano. La ofensiva israelí desde hace más de un mes ha provocado la muerte de más de 1.700 libaneses, la mayoría civiles, y forzado el desplazamiento de más de un millón de personas.

Con la mediación de Estados Unidos, Israel y Líbano ya llegaron a un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024, que puso fin a dos meses de guerra abierta y a más de un año de cruce de fuego, que también contemplaba el desarme de Hizbulá y su repliegue para alejarse de la frontera con Israel.

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