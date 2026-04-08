Euskadi contará con una red especializada en cuidados paliativos pediátricos con atención 24/7

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza presentan HaurSare, una red integral de atención a la cronicidad compleja y cuidados paliativos pediátricos. Su objetivo es mejorar la atención especializada y coordinada a los niños, niñas y adolescentes con patologías crónicas graves o limitantes para la vida, así como a sus familias, en todas las provincias vascas.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha resumido el espíritu de la iniciativa con una declaración que va más allá de lo sanitario: "Cuando un niño o una niña enferma gravemente, no tratamos solo una enfermedad, acompañamos a una familia. Lo que más necesitan las familias es no sentirse solas. En Euskadi lo tenemos claro, es una responsabilidad pública".

Una necesidad real y creciente Los datos justifican la iniciativa. Los menores con patología crónica compleja representan el 6,8% de la población pediátrica, pero concentran el 20% de las hospitalizaciones pediátricas, más de la mitad de las estancias en UCI y 8 de cada 10 fallecimientos hospitalarios en ese tramo de edad. "Detrás de estos datos están las familias. Familias que necesitan acompañamiento continuo, coordinación real y respuestas cercanas", ha subrayado Martínez. El avance de la medicina hace que cada vez más menores sobrevivan durante más tiempo con enfermedades complejas, lo que exige una respuesta más coordinada entre atención primaria, hospitales, domicilio, servicios sociales y ámbito educativo. “HaurSare conecta todo el sistema sanitario: los hospitales de referencia, la atención primaria y el domicilio, que pasa a ser un espacio central del cuidado”, ha explicado Martínez.