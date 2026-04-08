Grecia prohibirá el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años

Grecia prohibirá a partir del 1 de enero de 2027 el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años, según ha anunciado este miércoles el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en un vídeo publicado en su cuenta oficial de TikTok.

"Ahora estoy seguro de que muchos de ustedes, los más jóvenes, estarán enfadados conmigo. Si tuviera su edad, tal vez sentiría lo mismo. Pero nuestro papel, y el mío, no es siempre ser agradable", ha agregado el mandatario tras anunciar la medida y dirigiéndose directamente a los menores que usan la aplicación.

La nueva normativa será presentada al Parlamento el próximo verano y entrará en vigor el 1 de enero de 2027, ha recalcado Mitsotakis, cuyo partido, la conservadora Nueva Democracia tiene la mayoría absoluta en la Cámara.

"Grecia será uno de los primeros países en tomar esta iniciativa. Y estoy seguro de que no será el último. Nuestro objetivo es impulsar a la Unión Europea en esta dirección", ha añadido el mandatario.

Según la prensa local, la restricción será obligatoria y universal, sin que los padres puedan excluir a sus hijos. La herramienta principal para implementar la prohibición será la aplicación estatal ‘Kids Wallet’, que ya está en funcionamiento, y a través de la cual todos los padres tienen la opción de vigilar las actividades de los hijos en internet e incluso prohibir su acceso a redes sociales y otros sitios en línea.

Este sistema ya está funcionando para evitar que los menores compren tabaco y alcohol. Instalada en los dispositivos de padres e hijos, la aplicación genera un código de barras que permite conocer la edad del comprador de esos productos. Un sistema similar se aplicará para prohibir, ahora universalmente y de manera obligatoria, el acceso a redes sociales a todos los menores de 15 años.

Voluntad de que sea una prohibición europea En una carta dirigida por separado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Mitsotakis ha solicitado una acción coordinada de la Unión Europea, argumentando que las medidas nacionales por sí solas no serían suficientes para proteger a los menores de la adicción a internet. En ella, propone establecer una "mayoría de edad digital" a nivel de la UE a los 15 años, haciendo obligatoria la verificación de edad y la reverificación periódica para todas las plataformas, y creando un marco armonizado de aplicación y sanciones, instando al bloque a implementar un sistema unificado para finales de 2026. Los países de la UE no tienen la flexibilidad de Australia, quien ya prohibió el acceso de menores de 16 años a redes sociales, ha declarado el Ministro de Estado Akis Skertsos durante una rueda de prensa conjunta. "La legislación nacional está vinculada e influenciada en gran medida por la legislación de la UE", ha afirmado el ejecutivo. "A menos que contemos con un marco legislativo de la UE, la legislación nacional por sí sola será ineficaz". El uso problemático de redes sociales afecta más al bienestar emocional de los adolescentes con menos recursos RTVE.es

Otros países ya han adoptado medidas Grecia no es el único país que ha adoptado esta prohibición. Australia ya se convirtió el pasado diciembre en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales para menores de 16 años y con la legislación más punitiva y extensa en este ámbito. La fórmula que ha propuesto el país australiano se basa en multas a tecnológicas y la implantación de contrafuertes digitales que estiman la edad del usuario a partir de datos ya existentes o registros biométricos de sus rasgos faciales o su voz y la verificación de la misma con documentos oficiales. Meta, Snapchat y TikTok alegan que la prohibición australiana no protegerá a los jóvenes, pero se han comprometido a acatarla. Grecia, por su parte, aún no puede obligar a estas plataformas a verificar la edad de sus usuarios, pero recomienda que usen los mecanismos que la UE y Grecia ya han establecido, según ha informado el Gobierno, instando a los padres a colaborar en este esfuerzo. ““ Por otro lado, en febrero, el primer ministro británico, Keir Starmer, también anunció en sus redes sociales que acudirá al Parlamento británico para ampliar los poderes del Gobierno que le permitan a su Ejecutivo establecer una edad mínima para utilizar las redes sociales. Las medidas que planteó el Reino Unido fueron las de restringir funciones específicas como el scroll infinito o la reproducción automática, así como limitar el acceso a las VPN para que a los niños les resulte más difícil saltarse los límites de edad para acceder a estos servicios. Otros países como Francia y algunos estados de Estados Unidos han aprobado leyes para restringir el acceso de los menores sin permiso de los padres ¿Cómo nos afectan los comentarios negativos en redes sociales? RTVE