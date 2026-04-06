¿Cómo nos afectan los comentarios negativos en redes sociales?
- Samantha Ballentines y Javi Hoyos reflexionan sobre los comentarios negativos y el impacto de los haters en las redes sociales en CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet
- Cada miércoles a las 23 h, un nuevo capítulo del programa en el canal de En Play
El entorno digital permite que millones de personas interactúen todos los días a través de las redes sociales. Compartir opiniones, experiencias o puntos de vista de forma inmediata se ha convertido en algo habitual. Sin embargo, este mismo espacio ha dado lugar a fenómenos como los comentarios ofensivos o las críticas destinadas únicamente a provocar, conocidos comúnmente como haters.
El 19,6% de los jóvenes afirma haber bloqueado perfiles en redes sociales por haber recibido insultos o acoso, según un estudio del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, lo que refleja la considerable presencia de comentarios negativos en el entorno digital.
El anonimato, la inmediatez y la exposición constante contribuyen a que, en ocasiones, el tono de la conversación en internet sea más agresivo que en otros espacios. Este contexto hace necesario reflexionar sobre cómo gestionar los comentarios negativos y cómo fomentar una comunicación digital más respetuosa.
El odio en redes sociales
Las redes sociales han ampliado las posibilidades de expresión, pero también han multiplicado la exposición a opiniones contrarias o críticas. Discrepar forma parte del debate público, pero cuando el tono se vuelve ofensivo o reiterado puede generar incomodidad, desinformación e incluso contribuir a difundir mensajes de odio.
El fenómeno de los haters también refleja cómo las redes sociales han transformado la manera en que interactuamos. La comunicación digital elimina muchas de las señales no verbales presentes en la conversación presencial, como el tono de voz o la expresión facial, lo que puede facilitar malentendidos o respuestas impulsivas.
Cómo gestionar los comentarios negativos en internet
La gestión de comentarios negativos forma parte de la experiencia digital, tanto para creadores de contenido como para cualquier persona que participa activamente en redes sociales. Entre las recomendaciones habituales se encuentran evitar responder de forma impulsiva, contrastar la intención del mensaje o utilizar las herramientas de moderación que ofrecen las propias plataformas.
Las redes sociales incorporan opciones para bloquear, silenciar o denunciar comentarios ofensivos, contribuyendo a crear entornos más seguros.
A ello se suman iniciativas concretas orientadas a la educación digital como Generación D, impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, o los recursos de bienestar y seguridad digital desarrollados por otras plataformas para proteger a sus usuarios y usuarias.
Este tipo de programas promueven el desarrollo de competencias que ayudan a participar de forma responsable y respetuosa en internet, reforzando la importancia de una comunicación constructiva y de la conciencia sobre el impacto que pueden tener nuestras palabras en el entorno digital.
Respeto en redes sociales
Cada vez participamos más en el entorno digital, lo que hace necesario desarrollar habilidades que nos permitan interactuar de forma crítica, informada y responsable. En este contexto, el conjunto de normas éticas y de comunicación respetuosa en Internet se conoce como netiqueta, un concepto que pone el foco en el respeto, el uso adecuado del lenguaje y la conciencia sobre el impacto que pueden tener nuestras palabras.
Aplicarla en el día a día implica evitar respuestas impulsivas, contrastar la información antes de compartirla y participar en las conversaciones desde la empatía. Cuando el diálogo digital se construye desde el respeto, no solo mejora la calidad de la interacción online, sino que también favorece espacios más seguros, enriquecedores y positivos para todos los usuarios.
El impacto de los comentarios negativos y el papel de los haters en el entorno digital se aborda en CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet, un espacio que reflexiona sobre cómo fomentar una convivencia digital basada en el respeto en redes sociales.
Financiado por los Fondos Next Generation EU
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en Internet.
'CAPTCHA: No soy un robot' y su formato en videopodcast 'CAPTCHA: Sobreviviendo a internet' se suman así a otros proyectos de RTVE, como ‘Ciberdelitos’, ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”.
Más información y todos los episodios del programa ‘CAPTCHA' en el canal digital de Generación D.