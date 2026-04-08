Sumar espera aprobar el decreto de vivienda por la "presión social" mientras el PP y Junts mantienen su "no"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, confía en que la presión social de los propios votantes del PP, Vox y otros grupos que rechazan la prórroga de los alquileres haga que estos terminen apoyando la medida en el Congreso.

A pesar de los roces en el seno del ejecutivo de Coalición, que retrasó dos horas la reunión del Consejo de Ministros que había de aprobar las medidas contra la crisis derivada de la guerra, el ministro del ala de Sumar ha insistido en que "este gobierno lo va a defender a una" y se ha mostrado seguro de que el decreto saldrá adelante, especialmente si recibe apoyo social: "Tengo la convicción de que si la sociedad se moviliza vamos a ganar esa votación" ha dicho. "Confío de manera absoluta en que con esa movilización que se está produciendo ningún grupo podrá justificar su voto en contra", ha añadido en una rueda de prensa, en la que ha asegurado que "hasta el PP va a ver que el coste político es inasumible".

Después de que los populares hayan rechazado en las últimas horas reunirse con Sumar para dialogar sobre el decreto ley que contiene esta prórroga, así como el límite del 2 % para la actualización anual de rentas, Bustinduy ha afirmado que el PP "no tiene ningún argumento real" para oponerse a su convalidación y se ha declarado "muy optimista" con que esta se produzca.

"Cada vez va a resultar mas difícil justificar por qué se dice no a esta medida", ha dicho el Ministro, que le ha advertido al principal partido de la oposición que "sería un gravísimo error votar en contra de la prórroga alquileres". Según ha explicado, los datos demoscópicos muestran un "apoyo mayoritario a estas medidas y muy significativo entre los votantes del PP y Vox" y "según pasen los días y se conozca más la medida los datos seguirán aumentando".

También se ha referido al asunto Verónica Barbero, portavoz de Sumar en la Cámara Baja, que ha criticado el hecho de que "el Partido Popular se niega a sentarse a hablar". En una entrevista en RNE, Barbero se ha preguntado qué hacer con los dirgentes del PP: "Si no quieren negociar, entonces ¿Qué hacen en política?". Y ha asegurado que "están hablando con todos los grupos parlamentarios menos con el que ha dicho que no".

“ENTREVISTA | Verónica Barbero, portavoz del Grupo Parlamentario Sumar: "El PP se niega a sentarse a hablar [...] ¿Qué hacemos con los dirigentes del PP? Si no quieren negociar, entonces ¿qué hacen en política?https://t.co/DUnJOe6sED pic.twitter.com/wJ0W00cGCk“ — Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) April 8, 2026

Bustinduy asegura que se va a "implicar" en la negociación de la prorroga Según el ministro de Derechos Sociales, desde que el Consejo de Ministros aprobó este decreto, el pasado 20 de marzo, ha habido una "auténtica avalancha de solicitudes" de arrendatarios para acogerse a la misma y una web del Sindicato de Inquilinos recibió medio millón de visitas en 24 horas. El decreto ley, que deberá convalidarse en el Congreso en mayo, permite que los inquilinos pidan una prórroga adicional de hasta dos años para contratos de vivienda habitual que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La prórroga no es automática, sino que el arrendatario debe solicitarla, por ejemplo mediante burofax o correo certificado, con constancia de la comunicación. El ministro de Sumar ha garantizado que se va a "implicar" en la negociación para sacar el decreto adelante y que también lo harán otros ministros y los cuatro grupos parlamentarios que lo apoyan. A pesar de que a su su juicio ya ha empezado una "campaña organizada" por parte de los lobies y "grandes operadores financiaros" en contra de esta prórroga. En todo caso, ha hecho hincapié en que será la "fuerza social" la que va a determinar el resultado del choque de intereses. Entra en vigor la prórroga a los contratos de alquiler y el límite del 2% en la actualización anual de la renta "Si los inquilinos se movilizan y solicitan la prórroga, la votación del decreto ley saldrá adelante", ha señalado. Y se ha comprometido a que su ministerio "va a hacer lo que sea necesario para que prevalezca el derecho a la vivienda". "Hay que cumplir la ley", ha advertido Bustinduy, cuyo objetivo es "que se respeten los derechos de los consumidores".