Cientos de personas protestan en Portugal contra la reforma para limitar autodeterminación de género

Varios centenares de personas se han manifestado este domingo en Lisboa en contra de las propuestas presentadas por partidos de derecha y ultraderecha, entre ellos el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, conservador), que fueron recientemente aprobadas en una primera fase en el Parlamento portugués para obstaculizar la autodeterminación de género.

La protesta, organizada con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans, se ha celebrado bajo el lema "siempre estuvimos aquí y siempre estaremos". Los convocados han acudido cargados con banderas del colectivo LGBTI+ y carteles en los que se leían mensajes como 'Las mujeres trans son mujeres', 'Proteger a los niños de la ideología fascista' y 'Que se joda la ley, que arda el Parlamento'.

Los proyectos aprobados hace una semana con los votos a favor de los gobernantes PSD y los democristianos CDS-PP, así como del ultraderechista Chega, buscan poner trabas al proceso de autodeterminación de género, entre ellas exigir un informe médico para los cambios de nombre y sexo en el Registro Civil.