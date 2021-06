El anteproyecto de 'ley trans' ha visto finalmente la luz este martes, tras meses de bloqueo dentro del Gobierno y con división en el movimiento feminista. La principal novedad del texto, buque insignia del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, es la libre autodeterminación de género, reclamación histórica de las organizaciones trans y que ha llegado al debate público rodeada de polémica.

Pero, ¿qué significa exactamente? "Es el principio según el cual los poderes públicos tratarán a una persona según su identidad de género libremente expresada", aclara a RTVE.es Francisco Peña Díaz, doctor en Derecho y especialista en derechos humanos LGTBI. Dicho de otra manera, que la administración se dirija a las personas respetando el género con el que se identifican.

Eso es lo que pretende el texto aprobado en el Consejo de Ministros, que introduce que una persona trans pueda modificar su nombre y su sexo en el Registro Civil mediante un trámite administrativo. Hasta ahora era necesario recibir un diagnóstico médico de disforia de género y someterse a un tratamiento hormonal de al menos dos años para poder realizar este cambio.

El anteproyecto prevé que aquellos menores entre los 16 y los 18 años pueden pedir por su cuenta la modificación del sexo, mientras que los que tengan entre 14 y 16 lo hagan asistidos por sus padres o tutores legales. En estos dos casos no va a haber tampoco evaluaciones psicológicas o médicas ni hormonación. En cambio, entre los 12 y los 14 años la situación cambia porque se necesita una aprobación judicial y el juez puede pedir las pruebas que considere necesarias. En ambos casos, la rectificación se podrá ratificar dos veces en tres meses y será un proceso reversible en los seis meses siguientes.

Dentro de nuestro país, la mayoría de autonomías ya incluyen la autodeterminación de género en sus legislaciones, en muchos casos apoyadas por partidos de todo el arco parlamentario. Andalucía fue la primera en contemplar este derecho en 2014 , y también lo hacen Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, la Comunidad Valenciana, País Vasco y Cataluña, aunque esta última no recoge el término en sí. La última en aprobarlo, por unanimidad, fue Canarias, el pasado mes de mayo.

¿Puede haber fraude de ley?

La autodeterminación de género no aparece como tal en el texto -sí lo hacía en anteriores borradores-, pero se permitirá en la práctica, lo que desde la Confluencia Movimiento Feminista ven como una "autodeterminación oculta". Rechazan la nueva ley, contra la que se han manifestado ya que creen que la vigente, de 2007, es "suficiente".

"Si cualquier hombre se puede autodeterminar mujer, ¿qué sentido tienen las leyes de protección para las mujeres, la ley de violencia de género o las estadísticas de brechas salariales?", critica Sonia Gómez, miembro de esta asociación. Asegura, además, que "legislar sobre un sentimiento" abre la puerta a que se cometa fraude de ley y a que algunos hombres puedan declararse mujeres para poder entrar en cárceles para mujeres o en categorías de deporte femenino.

Peña responde que estos temores "no responden a evidencia real": "En todos los países donde se ha aprobado no ha habido los problemas que plantean. Hablan de amenazas en materia de violencia sexual como si hasta ahora las mujeres no sufrieran violencia sexual".

“Un agresor sexual no necesita modificar el DNI. La razón de ser de la violencia contra las mujeres no es que se reconozcan derechos a las personas trans, es el patriarcado y el machismo estructural”, defiende.

Contra las acusaciones de "borrar a las mujeres" que dirigen asociaciones como la de Gómez al Ministerio de Igualdad, la ministra Montero ha defendido que "lo que borra a las mujeres es el machismo". En una entrevista en TVE, ha afirmado que con esta ley, que ha calificado de "histórica", España "va a ser un país mejor".