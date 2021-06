Samantha Hudson, ha estado con nuestros compañeros de Tarde lo que tarde de RNE para charlar sobre sus vivencias. Con buñuelos preparados por ella misma ha empezado la entrevista a esta influencer, activista y muchas cosas más. Pero, ¿cómo se definiría ella misma?: "Soy una chica muy normal, casi chica y casi normal. Si quieres decir que soy cómica, lo soy, pero soy lo más", ha afirmado.

El próximo 18 de junio saca nuevo tema: Disco JetLag. La prohibida y Putochinomaricón, estarán junto a Samantha en este nuevo trabajo: "La letra es entre dulce y agrio, habla de estar una noche de fiesta pero también de la resaca y de haber sido demasiado gamberra. Nosotras resistimos bailando sin descanso y escuchando música sin parar", ha asegurado en el programa de Julia Varela.

Con pandemia, pero bailando

La artista se ha declarado fan incondicional del baile, y ha mostrado su modo de ver la vida, como una disfrutona nata: "Bailar está muy bien. No tengo nada con un pan sin sal. Me pongo en el espejo una canción cualquiera y libero endorfinas. El factor sorpresa ha sido mi devoción. A finales de septiembre saldrá el disco", intuye Samantha.

Tiene tan solo 21 años, se crió en Palma, pero es natural de León. Y a sus espaldas ya tiene varios éxitos musicales. Su nombre artístico nació de una manera muy curiosa: "Pensé: que es lo más extraño que puedo ponerme de nombre y pensé en Samantha Hudson. En habla inglesa es como llamarte García o María".

En 2015 le conocimos con el tema "Maricón". Una canción que grabó para una asignatura de cultura audiovisual pero que generó controversia y no dejó indiferente a nadie: "Yo lo viví con 15 años y se me trató de manera muy injusta. Quizá si que tuviera unos improperios. Se armó un revuelo desorbitado", recordaba nuestra invitada.

La mayoría de sus profesores le apoyaron, pero fue excomulgado: "Se lo tengo que agradecer, porque odio tanto la burocracia. Yo no tuve nada de educación católica. Yo como era un maricón gordo e infeliz y pensé me voy a apuntar a la asignatura de religión para sumar un 10 en mi expediente académico. Si nadie me quería que me quisiera Jesús. Me quedé con lo mejor que tiene que es esa fe sana, y deseché la homofobia institucionalizada", ha concluído.