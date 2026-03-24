Ángel Gabilondo presenta el Informe del Defensor del Pueblo 2025: "Hay ciudadanos que no hallan respuestas"
- La institución ha tramitado más de 38.000 quejas centradas en Sanidad, Justicia y Seguridad Social
- Madrid, Andalucía y Cataluña encabezan las reclamaciones por la vulneración de derechos básicos
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el Informe Anual 2025 de la institución. El documento revela un incremento en la actividad respecto al año anterior, alcanzando los 38.762 expedientes tramitados.
Gabilondo ha sido tajante durante la rueda de prensa al afirmar que “este Informe no es aséptico”, ya que en sus páginas se plasma “la difícil situación de quienes no encuentran respuestas, o no hallan vías, ni siquiera difíciles, para la defensa de sus derechos fundamentales”.
Aumento de la actividad
El volumen de trabajo de la institución ha crecido de forma notable, pasando de los 34.629 expedientes del ejercicio anterior a los casi 39.000 actuales. La gran mayoría corresponden a quejas directas de los ciudadanos, aunque también destacan las 253 actuaciones de oficio iniciadas por la propia institución y las solicitudes de recursos ante el Tribunal Constitucional.
Para Gabilondo, la labor del Defensor consiste en “presentar a la sociedad lo que hemos podido percibir y lo que quizá quepa y deba hacerse para paliar situaciones injustas o inapropiadas”. En total, la oficina atendió personalmente a 44.278 personas, principalmente por vía telefónica.
Sanidad y Justicia
Los ciudadanos han acudido al Defensor motivados, sobre todo, por deficiencias en la Administración de Justicia, la Seguridad Social, el Empleo y la Sanidad. Estos pilares del bienestar concentran el grueso de las reclamaciones en un año marcado por las dificultades en el acceso a servicios públicos esenciales.
Geográficamente, las comunidades más pobladas son las que registran mayor malestar: Madrid encabeza la lista con 8.766 quejas, seguida de Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y la Comunidad Valenciana (3.458).
Colectivos más vulnerables
El informe pone especial énfasis en la protección de los menores y el apoyo a las personas mayores, quienes sufren obstáculos para acceder a la justicia civil o a sus pensiones. Gabilondo también ha puesto el foco sobre los solicitantes de protección internacional y el “trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana”.
Como resultado de estas investigaciones, se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las distintas administraciones, que incluyen recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales que los organismos públicos deben atender para garantizar los derechos de la población.