Ángel Gabilondo presenta el Informe del Defensor del Pueblo 2025: "Hay ciudadanos que no hallan respuestas"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el Informe Anual 2025 de la institución. El documento revela un incremento en la actividad respecto al año anterior, alcanzando los 38.762 expedientes tramitados.

Gabilondo ha sido tajante durante la rueda de prensa al afirmar que “este Informe no es aséptico”, ya que en sus páginas se plasma “la difícil situación de quienes no encuentran respuestas, o no hallan vías, ni siquiera difíciles, para la defensa de sus derechos fundamentales”.

Aumento de la actividad El volumen de trabajo de la institución ha crecido de forma notable, pasando de los 34.629 expedientes del ejercicio anterior a los casi 39.000 actuales. La gran mayoría corresponden a quejas directas de los ciudadanos, aunque también destacan las 253 actuaciones de oficio iniciadas por la propia institución y las solicitudes de recursos ante el Tribunal Constitucional. Para Gabilondo, la labor del Defensor consiste en “presentar a la sociedad lo que hemos podido percibir y lo que quizá quepa y deba hacerse para paliar situaciones injustas o inapropiadas”. En total, la oficina atendió personalmente a 44.278 personas, principalmente por vía telefónica.

Sanidad y Justicia Los ciudadanos han acudido al Defensor motivados, sobre todo, por deficiencias en la Administración de Justicia, la Seguridad Social, el Empleo y la Sanidad. Estos pilares del bienestar concentran el grueso de las reclamaciones en un año marcado por las dificultades en el acceso a servicios públicos esenciales. El Defensor del Pueblo urge a las administraciones para reforzar la prevención de incendios y la gestión forestal RTVE.es Geográficamente, las comunidades más pobladas son las que registran mayor malestar: Madrid encabeza la lista con 8.766 quejas, seguida de Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y la Comunidad Valenciana (3.458).