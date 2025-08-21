El Defensor del Pueblo urge a las administraciones para reforzar la prevención de incendios y la gestión forestal

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recordado a las administraciones públicas la necesidad de reforzar las medidas de prevención y coordinación en la lucha contra los incendios forestales. La institución ha emitido un comunicado en el que subraya la vigencia de una advertencia que ya hizo en 2022, en la que instaba a todas las comunidades autónomas, ciudades autónomas y diputaciones forales a mejorar sus políticas forestales.

Gabilondo ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y su apoyo a los damnificados por las pérdidas. Su comunicado se enfoca en la necesidad de que las administraciones asuman la gravedad del problema.

Un recordatorio de deberes legales La institución asegura que, tras una veintena de actuaciones de oficio, dirigió un "recordatorio de deberes legales" a las administraciones para que pusieran en marcha políticas de gestión forestal sostenible y una mejor ordenación del suelo. Así mismo, la institución insiste en que las administraciones deben "superar el enfoque del incendio únicamente como emergencia e incidirse en la prevención". “Debe superarse el enfoque del incendio únicamente como emergencia e incidirse en la prevención“ Según la institución, el cambio climático, con el aumento de las temperaturas y la reducción de las lluvias, configura un escenario de "constante incremento de la gravedad de los incendios". Por esta razón, el Defensor del Pueblo ha urgido a las administraciones a "asumir el aumento de recursos públicos que van a ser necesarios para atender las labores de extinción y acometer la restauración de los montes".