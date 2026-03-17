Sumar desmiente que vaya a abandonar la coalición: "Va a haber Gobierno para rato"

No se dice públicamente, pero se siente bajo la superficie. Ciertos sectores de la izquierda a la izquierda del PSOE, dan muestras de la preocupación que les supone la posibilidad de estar siendo "fagotizados" por el Partido Socialista. También por la factura que podría pasarles en términos electorales continuar en el Ejecutivo de coalición, especialmente tras las elecciones de Castilla y León, donde no obtuvieron presencia en el parlamento autonómico.

El día después de esa cita con las urnas, en que el divorcio de las izquierdas pasó factura (Podemos y la coalición IU-Sumar-Equo se fueron de vacío), los portavoces de Sumar y Podemos llamaban por separado a una reflexión para averiguar la manera de volver a conectar con el electorado progresista y construir "un proyecto ganador".

Y aunque no se dijo más, apenas 24 horas después, algunos medios de comunicación hablan este martes de la necesidad de que la izquierda a la izquierda del PSOE abandone la coalición. Los portavoces de esos partidos de izquierda, sin embargo, desmienten esa idea.

Fuentes de Moncloa han señalado a RTVE que el Gobierno de coalición goza de buena salud.

Mónica García: "Hay Gobierno para rato" Así lo ha expresado la ministra de Sanidad, Mónica García, del ala de Sumar. Preguntada al respecto por los medios presentes en el Congreso de los Diputados, García se ha mostrado en contra de esta afirmación". ¿Deben irse del Gobierno?" interpelaban los periodistas. Y ella respondía: "Claramente no". "Ya lo hemos dicho muchas veces, va a haber Gobierno para rato", incidía la titular de Sanidad y portavoz de Más Madrid. Y lo justificaba así: Estamos en el Gobierno para impulsar las medidas más transformadoras", entre ellas, "que dentro del escudo social esté incorporada la protección de los vecinos y los ciudadanos". El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha respondido a RTVE sobre esas informaciones que recogen supuestos chats de la izquierda en los que se habla de dar "un golpe de mano" después de los resultados de Castilla y León y antes de las elecciones andaluzas. "No es el clima dentro del Gobierno", ha dicho Bustinduy, que ha dicho desconocer esos chats: "Yo no estoy en ninguno de ellos". “🗣️Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, en @MananerosTVE, sobre si Sumar se plantea salir del Gobierno: "Cualquier postura es legítima (...) la mía es que claro que sirve estar en el Gobierno si se tiene clara la prioridad, que es defender la vida de la gente,… pic.twitter.com/aEXWpjhcEB“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 17, 2026 Bustinduy ha pedido "cautela" ante este tipo de informaciones, y aunque señala que "cualquier postura es legítima y respetable", ha defendido el trabajo del ejecutivo gracias a la presencia de la izquierda, sacando pecho de las medidas para la vivienda o la postura internacional del Ejecutivo ante situaciones como las de Gaza o Irán: "Estas cosas no sucedían cuando no estábamos en el gobierno". "Si la izquierda no está en el Gobierno no va a tener quien la defienda en los espacios de poder", ha concluido. En términos similares se ha expresado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, que ha insistido en que estar dentro del Ejecutivo de coalición les permite sacar adelante propuestas. Celebramos un Consejo de Ministros este viernes porque la parte de Sumar en el Gobierno de España se ha empeñado en que no pasen de esta semana las medidas que necesitan las familias españolas", ha dicho Barbero, por eso estamos en el Gobierno, para hacer este tipo de cosas".

Maíllo (IU): "No contemplamos un ruptura con el Gobierno También el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha respondido a los medios a este respecto, teniendo en cuenta además que su comunidad, Andalucía, será la próxima en sacar las urnas. No contemplamos una ruptura de Gobierno", ha dicho Maíllo, que decía no saber dónde están los chats internos publicados hoy por un medio de comunicación en el que se habla de esa eventual ruptura de la coalición. No se ha planteado ese debate para salirse del Gobierno", ha dicho Maíllo, que insiste: Esta es una coalición unitaria, se trata de no irse". Mientras, desde la izquierda, de manera cohesionada, seguimos con nuestra hoja de ruta", con el objetivo de conseguir un proyecto serio". Lo que se plantea es acelerar los procesos para que haya una izquierda fuerte", ha insistido el andaluz. El divorcio de la izquierda en Castilla y León le pasa factura: Podemos pierde su único escaño y En Común se va de vacío ROCÍO GIL GRANDE