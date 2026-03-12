La justicia ejecuta el desahucio del monasterio burgalés de Belorado y devuelve su posesión a la Iglesia católica

Este jueves por la mañana una comitiva judicial ha procedido a la ejecución del desahucio del Monasterio de Santa Clara de Belorado, en Burgos. El acto pone fin a meses de litigio tras la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia de Briviesca en julio de 2025, posteriormente ratificada por la Audiencia Provincial de Burgos, que obligaba al desalojo de la parte demandada para devolver la posesión a sus legítimas propietarias.

La entrega de llaves se ha realizado a la representación procesal del Monasterio de Santa Clara de Belorado, entidad que mantiene la titularidad del inmueble. Según ha detallado la Oficina del Comisario Pontificio, el representante legal actual es el propio Comisario, Mario Iceta, actual arzobispo de Burgos, cuyo nombramiento fue declarado firme por el Tribunal Supremo en noviembre de 2025.

En el acto de recepción han estado presentes, junto al apoderado del Comisario, la presidenta de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, la madre Javier Soto, acompañada por las religiosas María Mercedes Iradi y Carmen Ruiz.

Juntos han iniciado un recorrido por las dependencias para evaluar el estado de conservación del edificio y la integridad de los bienes muebles. El inventario es clave, ya que el cenobio alberga obras de arte catalogadas y bienes eclesiásticos multiseculares.

El futuro del cenobio La situación en la que queda actualmente el monasterio de la Bretonera es de transición. El comunicado oficial subraya que la comunidad monástica legítima sigue existiendo y está compuesta por las hermanas mayores que no secundaron el cisma y que residen actualmente en otros monasterios de la Federación. A partir de ahora, el destino del edificio dependerá de lo que decida la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, organización en la que el monasterio de Belorado continúa integrado legalmente. Los servicios jurídicos ya analizan el acta levantada por la Administración de Justicia para proceder a la recuperación de cualquier elemento perteneciente a la comunidad que pudiera haber sido retirado.