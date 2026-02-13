Las exmonjas de Belorado niegan ante el juez el maltrato a las religiosas mayores y confían en el archivo del caso

Las ocho exmonjas cismáticas del monasterio de Belorado citadas a declarar este viernes en los juzgados de Bilbao han negado haber maltratado a las religiosas de avanzada edad que fueron trasladadas al hospital de Basurto desde el convento de Orduña y a las que, han asegurado, "cuidaron" y trataron "con cariño" durante "toda la vida". Por ello, confían en que "enseguida se archive" el caso.

"Hemos centrado en ellas nuestros horarios, nuestras preferencias... y ahora nos acusan de maltrato. Venimos a desmentirlo y ver si alguien nos hace caso", han relatado.

Agentes de la Guardia Civil trasladaron el pasado 18 de diciembre, por orden del Juzgado de Instancia 5 de Bilbao, a cinco monjas de avanzada edad que vivían en el monasterio vizcaíno al hospital de Basurto después de que un informe cuestionara las condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraban.

Con edades comprendidas entre 87 y 101 años, las religiosas se encontraban bajo el cuidado de las monjas cismáticas de Belorado, aunque sus familiares habían elevado quejas por la imposibilidad de visitarlas.