Las exmonjas de Belorado reposan su angustia en Toledo, mientras buscan vivienda tras el desahucio

Las exmonjas de Belorado han abandonado esta madrugada su residencia en Burgos para trasladarse a la localidad toledana de La Puebla de Montalbán. Allí se encuentra la casa familiar de una de las clarisas. Su portavoz, Francisco Cannals, asegura que han preferido viajar por la noche para preservar su intimidad. No quieren que su imagen se vincule a la orden de desahucio emitida contra ellas.

En búsqueda de un nuevo destino Los abogados de las exreligiosas han entregado voluntariamente las llaves del convento, cumpliendo así con el desalojo sin necesidad de que la Guardia Civil tuviera que intervenir. Los letrados insisten en que se trata de una ejecución provisional de la sentencia que, el pasado 31 de julio, se resolvió a favor de la Iglesia en cuanto a la propiedad del convento y decretó su desalojo. Confían en que el Tribunal Supremo acabe dándoles la razón y puedan volver a Belorado. Tras conocer la orden de desahucio, las exclarisas lanzaron la campaña "queremosunconvento.com" para buscar una nueva alternativa habitacional. A raíz de esta iniciativa, han comenzado a valorar tres o cuatro destinos. Sin embargo, todavía tienen que decidir si pueden residir en alguno de ellos: "Varias de las propiedades son fincas rústicas o viviendas que necesitan una reforma para poder ser habitadas, algo para lo que se necesita dinero y las monjas ahora mismo no lo tienen", explica su portavoz. Precisamente por esta razón, el destino más probable es un municipio de la España vaciada, donde puedan asumir unos costes de vida más bajos. Las exmonjas de Belorado niegan ante el juez el maltrato a las religiosas mayores y confían en el archivo del caso