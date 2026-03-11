Glovo anuncia un ERE que afectará a unos 750 repartidores en 60 ciudades de toda España

La empresa de reparto Glovo ha anunciado este miércoles que llevará a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 750 repartidores de 60 ciudades de toda España. Como ha defendido la empresa, se ha visto obligada a reducir su servicio en diferentes provincias para "evitar su cierre".

En un comunicado, Glovo ha asegurado que ha abierto un periodo de consultas para el ERE, todo ello después de haber puesto fin a su actividad en más de 50 ciudades, mientras que ha señalado que mantiene "de momento" el funcionamiento habitual de la app en 800 localidades en todo el país. "Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app", ha añadido la empresa.

El sindicato mayoritario, Comisiones Obreras (CC.OO.), ha asegurado que estudian llevar esta decisión de la compañía directamente a la Justicia. El sindicato recuerda que en los últimos meses han denunciado que Glovo estaba despidiendo de forma continua, lo que es, en su opinión, un ERE encubierto.

Hace menos de un año, Glovo pasó a contratar a sus repartidores para adaptarse a la Ley Rider y el pasado mes de julio puso en marcha un modelo "100% laboral" con más de 14.000 repartidores contratados directamente, según indicaron entonces fuentes de la compañía. CC.OO. calcula que a estos trabajadores se suman otros 20.000 que trabajan en flotas de "empresas pantalla", y la Seguridad Social está esperando una sentencia firme para poder dar el dato real, que se estima en torno a unos 30.000.

Sin embargo, un portavoz de Glovo ha afirmado a RTVE Noticias que la plataforma cuenta con 21.000 repartidores en toda España, aunque no desglosa cuántos están contratados directamente ni qué número pertenece a subcontratas con terceras empresas.

Por otro lado, el sindicato CGT ha afirmado que al ERE anunciado este miércoles hay que añadir el despido de 300 repartidores en las últimas semanas en Barcelona, así como los que se han producido en Almería y otras ciudades de España. También han denunciado que la empresa empezó a reducir el número de repartidores en situación de falsos autónomos antes de verse obligada a contratarlos y ha criticado que en la nueva etapa de la empresa con trabajadores asalariados "la compañía ha continuado vulnerando los derechos de los repartidores".

En Italia, la Fiscalía de Milán, liderada por el fiscal Paolo Storari, ha ordenado recientemente una medida de control judicial contra la filial de Glovo en Italia, Foodinho SRL, y contra su administrador único, de nacionalidad española. La acusación sostiene que la compañía operaba bajo un sistema de contratación "en condiciones de explotación" que se aprovechaba del estado de necesidad de sus empleados, en su mayoría de origen extranjero.

Por su parte, una de sus competidoras, Uber Eats, anunció en enero de este año que iba a dejar de colaborar con repartidores autónomos en España, cuatro años después de aprobarse la Ley Rider en España.