El Constitucional declara que Ayuso vulneró los derechos de los parlamentarios al reformar Telemadrid
- Considera que vulneró los derechos de la oposición, aunque la sentencia no tendrá efectos prácticos
- La corte estima el recurso del PSOE al entender que la lectura única impidió a la minoría presentar enmiendas
El Tribunal Constitucional ha declarado nulo el acuerdo de la Mesa y el Pleno de la Asamblea de Madrid que tramitó por lectura única la reforma de Telemadrid, al considerar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vulneró los derechos de la oposición, si bien no tendrá efectos ya que aquella legislatura terminó.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la corte de garantías ha estimado el recurso de amparo del PSOE con los votos de la mayoría progresista frente a la minoría conservadora, esto es, por 7 a 5.
El grupo socialista en la Asamblea de Madrid presentó un recurso contra la reforma de la Ley de Telemadrid, promovida en 2021 por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, para desbloquear la designación de sus máximos responsables al rebajar el quórum exigido para su elección, y así no necesitar el apoyo de los grupos de la izquierda.
La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, considera que la tramitación por el procedimiento de lectura única de la iniciativa legislativa vulneró el derecho fundamental de la minoría socialista al ejercicio del cargo parlamentario en cuanto excluyó la posibilidad de que estos ejercieran el derecho de enmienda. La sentencia destaca que el derecho de enmienda sirve a la naturaleza democrática del procedimiento legislativo y al valor del pluralismo político que debe presidir su desarrollo.
En efecto, continúa, el principio democrático exige que en el procedimiento legislativo la minoría pueda hacer propuestas y pronunciarse sobre las de la mayoría, de modo que, si bien es cierto que la decisión final del procedimiento corresponde en nuestro ordenamiento por regla general a la mayoría, no es menos cierto que aquella decisión no puede adoptarse sin la participación y sin haber oído antes a la minoría.
No obstante, las fuentes precisan de que se trata de lo que el tribunal denomina una resolución declarativa, sin efectos, ya que aquella legislatura se acabó (2021-2023). Dicho de otro modo, la sentencia anula los acuerdos de la Mesa y el Pleno de la Cámara, sin que proceda realizar ningún pronunciamiento, ni deducir efecto alguno de su fallo sobre la constitucionalidad de la ley aprobada -que no fue recurrida por el grupo socialista ya que este se limitó a impugnar el procedimiento legislativo-, ni tampoco del Reglamento de la Cámara, que ya ha sido modificado por la propia Asamblea.
Controvertida aprobación
La aprobación de la reforma legislativa de Telemadrid impulsada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP) en 2021 llegó con una amplia contestación de la oposición y de los sindicatos, y en pleno cisma entre el canal y el Gobierno debido a la polémica por la brecha de seguridad en la Consejería de Sanidad.
La proposición de ley presentada por el PP salió adelante en el pleno de la Asamblea de Madrid con el exclusivo apoyo de este partido, pues la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) ha votado en contra e incluso Vox, que se ha abstenido, se ha sumado a las críticas del resto de la oposición ante lo que ven como un intento de Ayuso de hacerse con "el control" de Telemadrid.
Para Más Madrid entonces, la ley era la "primera cacicada" que ejerce el PP tras "quitarse de encima" a Ciudadanos, y el PSOE la describió como "un 'quítate tú para ponerme yo'". "No hay razones objetivas para los cambios, las audiencias son buenas, hay equilibrio presupuestario, los órganos de Gobierno son legítimos y funcionan", ha argumentado la diputada socialista Isabel Aymerich.
"(Ayuso) Quiere cambiar Telemadrid para contratar a tertulianos, productoras y amigas y que sea esto un chiringuito, 'Alo presidenta'. No es un gobierno, es un gran aparato de propaganda y por eso quieren controlar Telemadrid", denunciaron desde Unidas Podemos. Y Vox agregó que "su único afán aquí es la intervención política y utilizar este organismo autonómico como un altavoz de propaganda, de pura y dura toma de control".
Por su parte, Ayuso respondió en la Asamblea de Madrid: "Un servicio público sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro, y por tanto es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid y por eso reformamos una ley en el legislativo". Y añadió que este medio de comunicación público "cuesta más de dos 'zendales' cada legislatura", en referencia al Hospital Enfermera Isabel Zendal, y por ello está "obligada a asegurar su viabilidad".