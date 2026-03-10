Los conductores profesionales se concentran ante Transportes para reclamar la jubilación anticipada
- El Gobierno ha agilizado recientemente los trámites para el reconocimiento de coeficientes reductores
- Los sindicatos, sin embargo, desconfían de que el resultado vaya a ser favorable
El colectivo de los conductores profesionales se ha concentrado este martes ante el Ministerio de Transportes para exigir la resolución favorable de las solicitudes presentadas el mes de octubre de 2025 para el reconocimiento de coeficientes reductores que permitan el adelanto de la edad de jubilación.
El Gobierno ha agilizado recientemente los trámites para acceder a ella, pero los sindicatos desconfían de que se vayan a aceptar todas las solicitudes, por lo que ven necesario retomar las movilizaciones.
Los sindicatos convocantes, UGT y CC.OO., consideran que los 67 años ordinarios son excesivos debido a la "dureza" que tienen que soportar los profesionales de la carretera, con tantas horas al volante, trabajo a turnos, nocturno, descanso en cabinas de camión y manipulación de cargas. Denuncian, además, que la conducción solitaria deriva también en problemas físicos y psicológicos y eso, a su vez, en una mayor siniestralidad.
Y es que, según los datos que manejan, han fallecido 1.839 conductores profesionales solo entre 2013 y 2025, de los cuales dos terceras partes tenían más de 55 años.
No descartan acudir a una huelga
La polémica se remonta al pasado mes de febrero, cuando la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social solicitó a las cinco entidades solicitantes de la jubilación anticipada para conductores profesionales por cuenta ajena dar identificación fiscal de todos los conductores que han trabajado en el sector de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, desde 2018 a 2025.
Las organizaciones aseguraron entonces que era "imposible" aportar toda esta información porque nadie, salvo la propia Seguridad Social, el Ministerio de Transportes o la DGT la tienen. Finalmente, la Seguridad Social rectificó y dio por cumplido el pasado 27 de febrero el citado requerimiento, pero los sindicatos aseguran que "no tienen garantías" de que el resultado vaya a ser favorable.
"La dignificación de la profesión y el relevo generacional no vendrá sin una mejora de las condiciones laborales y de las expectativas de futuro profesional", apunta UGT, que asegura que es una medida que ya pidieron en octubre en un decreto y que ahora cumple el plazo y el Ministerio aún no les ha dado respuesta.
Respecto a ese futuro, al sector también le preocupa la escala del conflicto en Oriente Medio y su impacto en el precio de los combustibles. Según advierten, un aumento de los costes puede tener una repercusión directa en las contrataciones y en los salarios. Por lo que reclaman al Gobierno soluciones inmediatas y dicen que, de no haberlas, no descartan acudir a una huelga.