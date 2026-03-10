Los conductores profesionales se concentran ante Transportes para reclamar la jubilación anticipada

El colectivo de los conductores profesionales se ha concentrado este martes ante el Ministerio de Transportes para exigir la resolución favorable de las solicitudes presentadas el mes de octubre de 2025 para el reconocimiento de coeficientes reductores que permitan el adelanto de la edad de jubilación.

El Gobierno ha agilizado recientemente los trámites para acceder a ella, pero los sindicatos desconfían de que se vayan a aceptar todas las solicitudes, por lo que ven necesario retomar las movilizaciones.

Imagen de la concentración este martes ante el Ministerio de Transportes Adrián Arnau

Los sindicatos convocantes, UGT y CC.OO., consideran que los 67 años ordinarios son excesivos debido a la "dureza" que tienen que soportar los profesionales de la carretera, con tantas horas al volante, trabajo a turnos, nocturno, descanso en cabinas de camión y manipulación de cargas. Denuncian, además, que la conducción solitaria deriva también en problemas físicos y psicológicos y eso, a su vez, en una mayor siniestralidad.

Y es que, según los datos que manejan, han fallecido 1.839 conductores profesionales solo entre 2013 y 2025, de los cuales dos terceras partes tenían más de 55 años.