El PSOE expulsa al alcalde de Almussafes por "revictimizar" a las mujeres que le denunciaron por acoso sexual

El PSOE ha expulsado al alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por las declaraciones públicas realizadas en las últimas semanas contra las mujeres que le denunciaron por acoso sexual y que suponen una "revictimización de las mismas", según han confirmado a RTVE fuentes del partido.

González fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, aunque mantenía el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista.

Según las fuentes socialistas, la expulsión decidida por el área de Organización federal del partido se produce a raíz de las "declaraciones públicas realizadas en las últimas semanas, en las que revictimiza a las mujeres que lo denunciaron por acoso sexual y laboral, desvela su identidad y adopta actitudes de represalia, evidenciando además una deslealtad manifiesta a los valores del partido".

"Un comportamiento incompatible con los principios de igualdad y respeto que defiende el PSOE", han indicado las mismas fuentes.

El pasado 25 de febrero, el Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE le abrió un expediente por "amenaza velada" a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por "menospreciar" a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.