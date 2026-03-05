Rita Maestre denuncia sufrir acoso tras difundirse su dirección en anuncios sexuales de internet
- Los hechos se remontan a un año y Maestre acudió a la Policía cuando un hombre llegó a la puerta de su casa
- La portavoz de Más Madrid denuncia violencia digital y acoso político "por ser mujer, de izquierdas y feminista"
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha denunciado que sufre desde hace alrededor de un año una situación de acoso después de que alguien difundiera su dirección en internet en anuncios anónimos que ofrecen servicios sexuales.
En un mensaje difundido en redes sociales, Maestre explica que durante meses han acudido a su domicilio hombres que llaman al timbre o a la puerta, en ocasiones por la noche y en algunos casos en estado de embriaguez, tras haber obtenido la dirección a través de canales de internet.
Según ha relatado, la situación comenzó hace aproximadamente un año y en uno de esos episodios un hombre llegó a subir hasta su vivienda y llamó al timbre dirigiéndose a ella por su nombre. Al preguntarle quién era, cuenta, el hombre le respondió que había estado hablando con ella por un canal de Telegram. Tras ese episodio decidió acudir a la Policía y presentar una denuncia.
Semanas después de iniciarse la investigación, según ha explicado, los agentes le informaron de que alguien que conoce su dirección la estaba difundiendo en internet. "Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo", ha denunciado.
Denuncia violencia digital y acoso político
La concejala ha vinculado lo ocurrido con una forma de violencia digital y ha señalado que se trata de un acoso político dirigido contra ella "por ser mujer, por ser de izquierdas y por ser feminista".
"Es una forma de decir: sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más sagrado, que es tu casa", ha afirmado.
La portavoz de Más Madrid ha asegurado que continuará con su actividad política y ha advertido a quienes la acosan de que "no lo van a conseguir".
Apoyo por parte del Gobierno municipal y PSOE
En respuesta a esta denuncia, en declaraciones a la prensa tras la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz (PP), ha trasladado la "condena y repulsa total y absoluta" del Gobierno municipal ante los hechos denunciados por Maestre.
Sanz ha asegurado que la portavoz de Más Madrid cuenta con "todo el apoyo y respaldo" del Ayuntamiento y con la ayuda de la Policía Municipal para reforzar su protección si fuera necesario.
"Vamos a darle toda la protección que necesite y, si es necesario incrementarla, se incrementará", ha señalado, al tiempo que ha expresado el apoyo del equipo de Gobierno municipal ante la situación que está sufriendo la concejala.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Reyes Maroto, le ha trasladado a Maestre, a través de sus redes sociales y también en el ámbito privado, su respaldo ante esta situación.
"Intentan meternos el miedo en el cuerpo porque saben que nuestra voz es libre, pero no lo van a conseguir. Todo mi cariño y mi apoyo, Rita", ha señalado.