Rita Maestre denuncia sufrir acoso tras difundirse su dirección en anuncios sexuales de internet

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha denunciado que sufre desde hace alrededor de un año una situación de acoso después de que alguien difundiera su dirección en internet en anuncios anónimos que ofrecen servicios sexuales.

En un mensaje difundido en redes sociales, Maestre explica que durante meses han acudido a su domicilio hombres que llaman al timbre o a la puerta, en ocasiones por la noche y en algunos casos en estado de embriaguez, tras haber obtenido la dirección a través de canales de internet.

Según ha relatado, la situación comenzó hace aproximadamente un año y en uno de esos episodios un hombre llegó a subir hasta su vivienda y llamó al timbre dirigiéndose a ella por su nombre. Al preguntarle quién era, cuenta, el hombre le respondió que había estado hablando con ella por un canal de Telegram. Tras ese episodio decidió acudir a la Policía y presentar una denuncia.

Semanas después de iniciarse la investigación, según ha explicado, los agentes le informaron de que alguien que conoce su dirección la estaba difundiendo en internet. "Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo", ha denunciado.

Denuncia violencia digital y acoso político La concejala ha vinculado lo ocurrido con una forma de violencia digital y ha señalado que se trata de un acoso político dirigido contra ella "por ser mujer, por ser de izquierdas y por ser feminista". "Es una forma de decir: sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más sagrado, que es tu casa", ha afirmado. La portavoz de Más Madrid ha asegurado que continuará con su actividad política y ha advertido a quienes la acosan de que "no lo van a conseguir".